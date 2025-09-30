VIDEO Economisirea inteligentă este un proces de durată pentru că implică o schimbare de mindset, de comportament. Oamenii continuă să investească în depozite, aceasta este o realitate a României de azi

Programul de educație financiară „Economisește inteligent” a împlinit anul acesta 5 ani, peste 1 milion de investitori au înțeles cum funcționează diversificarea folosind și fondurile de investiții, iar povestea continuă. Cristian Pascu, vicepreședinte al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) vorbește pe această temă în cadrul unui interviu video.

„În continuare, oamenii investesc în depozite. Asta e o realitate, e o certitudine, pentru că mentalitatea nu se schimbă în câțiva ani. E o chestie de generații. Trebuie să continuăm cu povești de succes prin «Economisește inteligent», sunt multe alte asociații, bănci care promovează și ele conceptul de educație financiară. Depozitele sunt bune. Eu le recomand pentru fondul de rezervă”, a spus Cristian Pascu.

Dom’le, când ai nevoie să pui niște bani deoparte, trei-cinci salarii, trebuie să le ai într-un fond de rezervă. Banii ăia poți să îi pui într-un depozit pentru că nu știi când, Doamne ferește, ai nevoie de o chestie de sănătate, ai nevoie să ajuți pe cineva urgent cu niște bani.

„Ăia sunt bani chiar de rezervă, de extremă urgență. Adică nu știi cum merge piața și dacă te duci într-un instrument investițional cu termene scurte și vrei să-l vinzi, s-ar putea să pierzi, chiar să scoți mai puțini bani decât ai investit. Pentru mine, depozitele reprezintă o formă de economisire pe termene scurte, trei-șase luni, să spunem. Scopul lor este pentru a satisface o nevoie de urgență. Da? Ai nevoie de un fond de rezervă. Dacă ai cândva nevoie de bani, să știi că apelezi la ei fără a avea cumva riscul că pierzi și banii ăia pe care i-ai investit acolo”, a explicat reprezentantul AAF.

El își amintește că programul „Economisește inteligent” a început într-un context în care numărul de investitori nu era foarte mare, chiar la începutul pandemiei.

“Vorbeam, într-adevăr, de câteva sute de mii de investitori și ne tot gândeam cum putem să creștem notorietatea fondurilor, cum am putea să ne facem mai cunoscuți, unde să ne mai facem promovarea industriei. Din acest brainstorming s-a născut ideea unui program de educație financiară pe care l-am numit simplu ”Economisește inteligent!”. Ne-am întrebat cum ar fi să să mergem să vorbim și cu studenții, să vorbim și în zone în care sunt mai puțin accesibile? Să încercăm să ieșim cu articole în presă și să promovăm pe toate, toate domeniile de mass-media: Facebook, Instagram”, își amintește Cristian Pascu.

”Economisește inteligent!” a început ca un proiect și un proces creativ în care profesioniști din industrie, membrii boardului AAF și profesioniști în comunicare și-au pus la un loc competențele. De cinci ani, aceeași echipă modelează proiectul astfel încât să maximizeze numărul persoanelor care au acces la informații despre economii, investiții, economisire inteligentă, fonduri sau piață de capital.

„Am plecat la drum. Contextul favorabil a fost legat de faptul că în iulie 2021 aveam undeva sub cinci sute de mii de investitori Nu ne-am gândit la cifre unde vrem să ajungem, dar ne-am gândit cumva că vrem să depășim ultimul loc în Europa la nivelul de alfabetizare financiară. E studiu făcut pe zona asta de educație financiară și Bulgaria era un pic deasupra noastră”, a explicat Pascu.



El crede că la un moment dat va trebui cumva să fie într-un program național de educație financiară pentru a ieși cu mesaje clare către populație: diversificați, investiți recurent.

“Niciodată nu e prea târziu, niciodată nu e prea târziu să investești. Noi ne propunem să continuăm programul ăsta pentru că e mult de lucru. Încercăm să ajungem în diverse zone”, concluzionează Cristian Pascu.

Articol susținut de AAF