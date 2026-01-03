VIDEO Elicoptere americane pentru operațiuni speciale au zburat deasupra Caracasului înainte de capturarea lui Nicolas Maduro

Elicopter CH-47 „Chinook”, fotografiat în timpul unei operațiuni pe timp de noapte (imagine ilustrativă), FOTO: NB, TRAN / Alamy / Profimedia Images

Videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare arată elicoptere ale Forțelor de Operațiuni Speciale ale SUA survolând Caracasul în primele ore ale dimineții de sâmbătă, în timp ce mai multe explozii au luminat cerul deasupra capitalei Venezuelei.

Potrivit O Globo și a altor surse, aeronavele din înregistrările video par să fie elicoptere CH-47G Chinook, concepute pentru operațiuni speciale.

Footage which appears to show U.S. Army CH-47G “Chinook” Special Operations Helicopters, likely with the 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), over the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/60DCRoTeFQ — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Alte înregistrări arată ceea ce par a fi elicoptere multirol MH-60s și MH-47.

Major U.S. special operations raid in Venezuela's capital, Caracas, tonight.



A large stream of MH-60s and MH-47s were spotted over the city, supported by numerous airstrikes. pic.twitter.com/rPQu5eVF4p — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 3, 2026

Unele dintre elicoptere au tras asupra unor ținte de la sol din Caracas:

Footage of a U.S. helicopter firing rockets at a ground target in Caracas, Venezuela tonight. pic.twitter.com/5F81gePPin — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 3, 2026

Trump anunță că SUA l-au capturat pe Maduro

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineața că liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele speciale americane, fără a da alte detalii.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00 (n.r. ora SUA), la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a transmis Trump pe Truth Social.

În momentul de față nu este întru totul clar dacă elicopterele din imagini au fost folosite pentru capturarea lui Maduro sau dacă aceasta a fost rezultatul unei operațiuni desfășurate la sol.

Oficiali americani au declarat pentru CBS News, sub protecția anonimatului, că președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat sâmbătă dimineața de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane.

Unitatea de elită Delta Force a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.