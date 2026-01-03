BREAKING Trump anunță că SUA „l-au capturat” pe președintele Nicolas Maduro, după un atac la scară largă împotriva Venezuelei

Președintele SUA, Donald Trump, spune că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” și „l-au capturat” pe liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores, potrivit BBC.

Desfășurarea evenimentelor din Venezuela, LIVETEXT pe HotNews

Donald Trump a anunță că liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele speciale americane, fără a da alte detalii.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a transmis Trump, sâmbătă, pe Truth Social.

Trump nu a dat mai multe detalii despre modul în care Maduro a fost capturat sau unde a fost dus, iar guvernul venezuelean nu a confirmat încă acest lucru, scrie BBC. Oficiali americani au delcrat, însă, pentru CBS News, că președintele venezuelean a fost capturat sâmbătă dimineața de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane.

Unitatea de elită Delta Force a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

Anunțul liderului american vine la scurt timp după ce explozi puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas.

Citește și VIDEO Când au început bombardamentele SUA în Venezuela

Imediat, Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că atacă Venezuela pentru „a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”. De asemenea, guvernul venezuelan a acuzat că SUA riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”.

SUA îl acuză de mult timp pe Nicolas Maduro că ar conduce o organizație internațională de trafic de droguri, lucru pe care Maduro îl neagă. Acest lucru, împreună cu consolidarea militară masivă din regiune din ultimele luni, a fost interpretat în regiune ca o încurajare pentru cineva din interiorul țării să se întoarcă împotriva lui.

În luna octombrie a anului 2025, Donald Trump a vorbit cu repoterii de la Casa Albă despre tensiunea dintre SUA și Venezuela. Întrebat despre rapoartele potrivit cărora Caracasul ar fi propus planuri de detensionare, președintele SUA a răspuns: „A oferit totul, ai dreptate. Știi de ce? Pentru că nu vrea să se pună cu Statele Unite”.