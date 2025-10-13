VIDEO Erdogan îi spune Giorgiei Meloni că „arată grozav, dar trebuie să renunțe la fumat”. Replica a venit instant: „Nu vreau să omor pe cineva”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, în timpul unei întâlniri la Sharm El Sheikh, Egipt, pe 13 octombrie 2025, înainte de a participa la summitul pentru pacea din Fâșia Gaza. FOTO: Eliot Blondet / Pool / Bestimage / Profimedia

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a glumit luni spunând că, dacă ar renunța la tutun, riscă să ucidă pe cineva, scrie Politico.

În marja summitului de pace desfășurat în Egipt, care a avut ca scop încheierea războiului din Fâșia Gaza, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a promis șefei guvernului de la Roma că va găsi o modalitate pentru a o convinge să renunțe la fumat.

„Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să renunți la fumat”, i-a spus Erdogan lui Meloni, potrivit imaginilor publicate de cotidianul italian Il Foglio și de alte publicații.

Însă președintele francez Emmanuel Macron, care se afla lângă ei, i-a spulberat rapid speranțele lui Erdogan. „Este imposibil!”, a spus liderul de la Palatul Élysée, râzând.

„Știu, știu”, a spus Meloni, avertizând apoi că renunțarea la fumat ar putea-o face mai puțin sociabilă. „Nu vreau să omor pe cineva”, a afirmat ea.

🚨Just in: Turkey President Erdoğan wants Italy Prime Minister Meloni to stop smoking:



“You look good. But I have to make you quit smoking” pic.twitter.com/rJ8wKd9xRJ — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) October 13, 2025

Într-o carte bazată pe o serie de interviuri, Meloni a mărturisit că a început să fumeze din nou după ce renunțase timp de 13 ani. Dar șefa guvernului italian a recunoscut și că fumatul a ajutat-o să se apropie de alți politicieni, inclusiv de președintele tunisian Kais Saied.