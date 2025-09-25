VIDEO: Erin Meyer, profesor INSEAD: „Cei care schimbă lumea sunt cei care ascultă, nu doar vorbesc”

Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul a găzduit a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri, uniți de aceeași întrebare: cum putem lăsa un impact pozitiv în lume? Evenimentul reunește sute de participanți și zeci de speakeri din domenii diferite, de la tehnologie și finanțe la educație, sport și cultură.

În cadrul seriei People of Impact realizate de HotNews, Erin Meyer, profesoară la INSEAD și autoarea cărții The Culture Map, aduce o perspectivă esențială asupra modului în care cultura și empatia modelează leadershipul global.

„Un cuvânt pentru a descrie energia acestui eveniment? Absolut incredibil. Să prezint în această dimineață acestui grup de oameni, care pur și simplu sunt plini de entuziasm și pasiune, e ceva ce nu am mai experimentat niciodată”, spune Erin Meyer, emoționată de atmosfera de la Impact Bucharest.

Într-o lume tot mai polarizată, Meyer crede că soluția e simplă, dar dificil de aplicat: „Cred că cel mai important lucru ca să faci o schimbare pozitivă este să ieși din bula ta. Să afli ce fac alte companii, să citești cărți, să asculți discursuri, să înțelegi cum gândesc oamenii din alte colțuri ale lumii. Asta facem aici, la Impact.”

Conferința devine, astfel, un spațiu viu de învățare colectivă: „Impact este atât de importantă, pentru că reunește lideri cu idei fabuloase despre cum să facă lucrurile să se întâmple. Nu doar că ne gândim împreună la ce vrem să facem, dar ascultăm discursuri inspiraționale, participăm la ateliere și învățăm enorm unii de la alții.”

Pentru Erin Meyer, conferințele ca Impact sunt mai mult decât simple evenimente. Ele sunt motorul unui nou tip de management și leadership empatic: „Este o adevărată plăcere să fac parte din această comunitate de oameni care produc schimbări. Datorită lor, suntem avangarda gândirii de astăzi în management.”

