VIDEO Erupție vulcanică de proporții, așteptată în Kamceatka. Cenușa ar putea ajunge la 15 km înălțime, susțin experții

Oamenii de ştiinţă ruşi avertizează asupra unei erupţii iminente a vulcanului Bezimianîi din Peninsula Kamceatka, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, a relatat joi ziarul Kommersant, citat de EFE.

Conform datelor din satelit, emisiile de gaze şi vapori ale vulcanului se intensifică. În plus, au crescut şi fluxurile de lavă fierbinte care se deplasează de pe versanţi în jos, transmite Agerpres.

„Datele din satelit arată o puternică anomalie termică deasupra vulcanului. Există probabilitatea ca vulcanul să se pregătească pentru o erupţie majoră în orice moment, proiectând cenuşă la o altitudine de 10.000 până la 15.000 de metri deasupra nivelului mării”, au atras atenţia specialiştii.

Mount Bezymianny, located in the Kamchatka Peninsula, Russia experienced 153 seismic events in the past 24 hours. At night, the volcano emitted a glowing summit and continuous hot pyroclastic flows down its eastern slope.



