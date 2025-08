VIDEO Erupție vulcanică spectaculoasă în Indonezia. Cenușa a ajuns la o înălțime de 10 kilometri

Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a erupt vineri şi a ejectat în atmosferă o coloană impunătoare de cenuşă care a ajuns până la înălţimea de aproximativ 10 kilometri, a raportat agenţia de geologie din această ţară, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Erupţia s-a produs la ora locală 08:48 (00:48 GMT) în partea estică a Insulei Flores, în provincia Nusa Tenggara de Est, a precizat agenţia indoneziană.

Erupţia a fost însoţită de un zgomot puternic, potrivit aceleiaşi agenţii, care citează observatori aflaţi la postul de monitorizare Lewotobi, situat în apropiere.

Vulcanul rămâne sub o monitorizare cu cel mai înalt nivel de alertă.

🚨 Indonesia's Lewotobi Laki-Laki has erupted. You can see the volcanic lightning too 🌋⚡️👀



An eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki in East Nusa Tenggara occurred at 20:48 WITA. The ash column was observed to reach approximately 10,000 meters above the summit (±11,584 meters… pic.twitter.com/b8fjvP6rT9