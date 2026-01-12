Eurovision 2026: S-au stabilit semifinalele. Când va concura România

Tragerea la sorți pentru desemnarea țărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena, informează agențiile France Presse și Agerpres.

În prima semifinală, desfășurată pe 12 mai, vor concura Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croația, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova și Grecia.

În cea de-a doua semifinală, pe 14 mai, vor concura Albania, Danemarca, Armenia, România, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaijan, Luxemburg, Malta, Bulgaria Australia, Ucraina, Republica Cehă și Letonia.

Punctele acordate de juriu se vor combina cu rezultatele votului publicului pentru a stabili cele zece melodii calificate în urma fiecărei semifinale.

Acestor 20 de cântece li se vor alătura propunerea Austriei, câștigătoarea de anul trecut și care participă automat în finala din 16 mai.

Franța, Germania, Italia și Marea Britanie sunt de asemenea calificate direct în finală, fără să mai participe la selecția din semifinale, grație statutului lor de principali finanțatori.

Înaintea ediției cu numărul 70, concursul Eurovision a fost marcat de cel mai important boicot din istoria sa legat de participarea Israelului, țară acuzată de unii dintre participanți de manipularea votului publicului la ediția din 2025 și de încălcarea libertății presei în războiul din Gaza.

Radiodifuzorii din Spania, Irlanda, Islanda, Olanda și Slovenia și-au anunțat retragerea.

Desființat în 2022, juriul de profesioniști va reveni în semifinale cu o prezență mai numeroasă și mai diversificată, fiind alcătuit din tineri jurați cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani.

Austria găzduiește la Viena ediția din 2026 a Eurovision grație artistului JJ, care a câștigat ediția de anul trecut, desfășurată la Basel, în Elveția.