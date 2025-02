VIDEO Exod din Santorini: mii de oameni au părăsit insula vulcanică de teama cutremurelor în serie: „Nu ne-am mai confruntat cu un fenomen atât de intens” / Avertismentul experților

Sute de cutremure au avut loc în zona maritimă din jurul insulei Santorini în ultimele zile și activitatea seismică poate continua în următoarele zile sau chiar săptămâni, dar experții cred că un cutremur de peste 6 grade este puțin probabil, scriu AFP, Kathimerini și Greek Reporter.

Aproape 6.000 de persoane au părăsit Santorini în 48 de ore din cauza numeroaselor cutremure care continuă să zguduie insula elenă și vecina sa Amorgos, provocând îngrijorare în rândul populației, potrivit autorităților elene.

Potrivit cotidianului Kathimerini, 550 de cutremure cu o magnitudine de peste 3 pe scara Richter și un maxim de 4,9 au fost înregistrate în zona maritimă dintre Santorini, Amorgos și Ios în ultimele trei zile.

Un feribot părăsește insula Santorini, cu destinația Pireu, Atena. FOTO: Petros Giannakouris / AP / Profimedia

Alte patru cutremure cu magnitudini de 4, 4,2, 4,9 și 4 grade pe Richter, au fost înregistrate la primele ore ale dimineții la aproximativ 20 de kilometri sud-sud-vest de Amorgos, potrivit datelor publicate de Institutul de Geodinamică al Observatorului Național din Atena.

Școlile din Santorini, Anafi, Ios și Amorgos vor rămâne închise până vineri, au decis autoritățile.

Prețul biletelor de feribot a crescut spectaculos în unele cazuri

Aproximativ 4.640 de pasageri s-au îmbarcat de duminică la bordul celor patru feriboturi care au părăsit insula vulcanică, potrivit unei statistici furnizate marți pentru AFP de un paznic de coastă grec.

Compania aeriană Aegean Airlines a precizat de asemenea că a transportat luni 1.294 de pasageri de la Santorini la Atena, operând un total de 9 zboruri, dintre care 5 excepționale.

Exodul nu se oprește aici. Două feriboturi urmează să părăsească Santorini în cursul zilei de marți pentru Pireu, principalul port de lângă Atena.

Iar Aegean Airlines prevede pentru marți opt zboruri cu „o capacitate totală de peste 1.400 de locuri” și a precizat într-un comunicat de presă că mai sunt locuri disponibile.

Publicația de limbă engleză Greek Reporter notează că mulți călători s-au plâns că nu au putut găsi bilete pentru feriboturi.

De asemenea, aceștia au spus că biletele rămase sunt prea scumpe și costă până la 500 de euro pentru călătoria până la Pireu. Ei au cerut, de asemenea, feriboturi suplimentare pentru evacuare.

Insula are aproximativ 15.500 de locuitori, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din populație a plecat sau urmează să plece marți.

Alunecări de teren

Activitatea turistică este redusă în această perioadă a anului pe insulă, care primește peste 3 milioane de vizitatori în fiecare an.

Jurnaliștii AFP au observat luni cozile din fața agențiilor de transport, dar nu și vreun semn de panică în rândul populației.

#σεισμος #Σαντορινη #Σαντορινης #ηφαιστειο ⚠️🛑⚠️Κατολισθήσεις στη Σαντορίνη λόγω των συνεχών σεισμών⚠️Βίντεο από τον όρμο του Αθηνιού⚠️Έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε τρεις περιοχές του νησιού: Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών⚠️🛑⚠️ pic.twitter.com/4teFkfSO37 — Sakis Lakis (@sakis_lakis) February 3, 2025

Există însă temeri. „Sunt localnic. M-am născut aici, am crescut aici, am trăit aici toată viața. Există adesea cutremure, dar nu am avut niciodată parte de un fenomen atât de intens”, a declarat un șofer de taxi de pe insulă, Nikos D, într-o discuție cu Kathimerini.

Luni au avut loc alunecări de teren în unele părți ale calderei și există îngrijorări cu privire la stabilitatea solului de sub construcțiile de pe stâncă.

Municipalitatea, scrie Kathimerini, este conștientă de problema drumului spre port, care șerpuiește în josul calderei.

De altfel, pe drum au fost amplasate indicatoare – cu mult înainte de cutremur – care atrag atenția trecătorilor că își continuă drumul pe propriul risc.

Specialiști: Cutremurele ar putea continua, dar un seism mare este puțin probabil

Agenția de planificare și protecție în fața cutremurelor (OASP) a avertizat luni că activitatea seismică intensă din regiune ar putea continua pentru mai multe „zile”, dacă nu chiar „săptămâni”.

Directorul OASP, Efthymis Lekkas, a subliniat că particularitatea activității seismice actuale este că până în acest moment nu a fost observat niciun cutremur care ar putea fi numit principal.

Cu toate acestea, Lekkas a insistat într-o intervenție la canalul privat de televiziune Mega că „scenariul unor cutremure de magnitudine 6 și mai mare rămâne puțin probabil”.

„Locuitorii din Santorini trebuie să se simtă în siguranță. Nu trebuie să intrăm în panică”, a subliniat el, în timp ce prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a făcut apel la localnici să rămână calmi.

Seismologii au instalat două noi stații de monitorizare – una pe insulița Anydros, de unde au provenit multe cutremure, și alta pe insula Anafi – pentru a urmări îndeaproape activitatea seismică.

„Monitorizăm îndeaproape situația, dar, în acest stadiu, nu există niciun motiv de panică”, a declarat Lekkas.

Primarul asigură că insula rămâne sigură pentru turism

Există, evident, îngrijorări cu privire la efectul fenomenului asupra turismului.

Prin urmare, luni, primarul din Santorini a declarat pentru Greek Reporter că insula „este o destinație sigură”.

„Acesta este un fenomen care se va încheia. Nu poate dura la nesfârșit. Aceste cutremure vor dura câteva zile, câteva săptămâni și se vor opri. Santorini va deveni așa cum a fost”, a declarat Nikos Zorzos, primarul din Santorini.

Acesta a precizat că, deși localnicii sunt obișnuiți cu cutremurele minore din zonă, este de înțeles că de data aceasta, din cauza duratei activității seismice, aceștia sunt îngrijorați.