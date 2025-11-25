FOTO / VIDEO Explozie într-un apartament din Buftea. Pompierii caută persoane posibil prinse sub dărâmături / Risc de prăbușire

Pompierii intervin în seara zilei de marți pe Aleea Tineretului din Buftea, județul Ilfov, după o explozie posibil produsă de o butelie într-un apartament aflat la parterul unui imobil din cartierul Studio, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF). Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, potrivit salvatorilor.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea persoanelor posibil surprinse sub dărâmături.

Patru persoane au fost evaluate de echipajele medicale. Una dintre acestea se află în stop cardio-respirator, a anunțat Ministerul Sănătății. Celelalte trei victime sunt conștiente.

Zona a fost evacuată pe o rază de 50 de metri. Imobilul, cu regim de înălțime P+1, prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului afectat.

Ministerul Sănătății anunță că a activat o celulă de urgență pentru gestionarea situației, coordonată de ministrul sănătății. În structura operativă sunt incluse spitalele de urgență Bagdasar-Arseni, Floreasca și Spitalul Universitar. Instituția precizează că există „coordonare permanentă cu Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Pentru gestionarea situației au fost alertate cinci autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, cinci ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transportul victimelor multiple și șase echipaje SABIF.

Misiunea este în desfășurare.