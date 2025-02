VIDEO Explozie într-un complex de lux din Moscova, o persoană a fost ucisă și patru sunt rănite

Un om a murit și patru au fost răniți după o explozie într-un complex rezidențial de lux din Moscova, potrivit agenției ruse TASS.

„A avut loc o deflagrație în holul de la parterul complexului rezidențial „Alye Parusa”. Geamurile și tavanul din gips-carton au fost deteriorate. Nu a fost generat un incendiu”, a declarat un oficial pentru TASS.

Patru persoane au fost rănite în urma exploziei, iar o persoană a decedat.

Complexul rezidențial„ Alye Parusa” (Pânze Roșii) este unul de lux, un apartament din blocurile de zeci de etaje putând ajunge la prețuri de milioane de dolari.

Potrivit canalului de Telegram Baza ce are de obicei surse credibile în serviciile de forță ruse, un dispozitiv exploziv improvizat a fost detonat la intrarea în clădire. Canalul de telegram „112” a scris că a explodat o grenadă.

A pretty good explosion took place in the elite residential complex "Alye Parusa" at 77 Aviatsionna Street, in #Moscow



Who was the target this time? 🍿 pic.twitter.com/8b6EvVBiJy