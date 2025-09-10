Sari direct la conținut
VIDEO Explozie la un tren care transporta GPL în capitala Lituaniei. Evacuări masive în jurul gării

Ambulanțe și mașini de poliție, lângă zona exploziilor provocate de vagoane cu gaz lichefiat, Vilnius. Foto: Mindaugas Kulbis / AP / Profimedia

Capitala Lituaniei, Vilnius, a emis miercuri un ordin de evacuare pentru locuitorii aflați pe o rază de un kilometru de gara centrală, după ce un tren care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL) a luat foc și a explodat în timpul operațiunilor de descărcare, potrivit Reuters.

Incendiul a fost semnalat la ora 9:30 (6:30 GMT), însă până după-amiază cei 40 de pompieri aflați la fața locului nu au reușit să se apropie din cauza căldurii excesive, a anunțat Serviciul lituanian pentru Situații de Urgență.

Deși GPL-ul provenea de la o rafinărie lituaniană deținută de compania poloneză Orlen, transportul era asigurat de o firmă externă, iar terminalul feroviar unde s-a produs incidentul nu aparține Orlen, a precizat un purtător de cuvânt al companiei.

Nu există suspiciuni că incendiul ar fi fost provocat intenționat, a adăugat acesta, menționând că a fost deschisă o anchetă.

„În acest stadiu, nu există indicii de acțiuni deliberate”, a declarat un purtător de cuvânt al Orlen din Polonia. „Compania cooperează cu proprietarul terminalului și cu autoritățile competente pentru a stabili cauza incidentului.”

Incidentul s-a produs în timpul transferului GPL-ului din tren în terminal, a precizat un reprezentant al filialei Orlen din Lituania.

Un tren de pasageri rusesc a fost oprit la ora 9:54, la circa 10 kilometri înainte de a ajunge în gară, și a fost redirecționat pe o altă rută, a declarat un purtător de cuvânt al Căilor Ferate Lituaniene.

