VIDEO Explozie lângă o gară importantă din Moscova. Un ofițer de poliție a fost ucis / Anunțul făcut de oficialii ruși

Un bărbat a detonat, în noaptea de luni spre marți, un dispozitiv exploziv lângă o mașină de patrulare a poliției în centrul Moscovei. În urma explozie, un ofițer a murit, iar alți doi au fost răniți, a anunțat Ministerul de Interne rus, transmite The Guardian.

Explozia a avut loc puțin după miezul nopții în piața gării Saviolovsky, potrivit comunicatului ministerului rus, pe Telegram.

Gara Saviolovsky, situată în partea de nord a Moscovei, este unul dintre cele 10 terminale feroviare principale ale capitalei ruse și servește drept nod principal pentru rutele suburbane spre nordul capitalei.

Potrivit Ministerului rus de Interne, atacatorul s-a apropiat de ofițerii de poliție rutieră aflați în mașina lor de patrulare, iar apoi a detonat un dispozitiv exploziz. Atacatorul a murit la fața locului.

Potrivit agenției de știri de stat ruse TASS, mașina de patrulare vizată a fost grav avariată, dar nu a luat foc. Agențiile de presă locale au publicat imagini care arată un vehicul de poliție cu geamurile sparte lângă liniile de cale ferată.

Zona a fost izolată de poliție, iar mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului.

Ministerul a declarat inițial că făptașul fugise. Câteva minute mai târziu, oficialii ruși au precizat că bărbatul a fost găsit mort la fața locului, după ce au inspectat locul faptei și au analizat imaginile de supraveghere.

Autoritățile ruse nu au oferit detalii despre explozibil sau despre motivul atacatorului. Comitetul de anchetă rusesc, care investighează infracțiuni grave, a declarat că a deschis un dosar pentru tentativă de omor asupra unui ofițer de aplicare a legii și pentru deținerea ilegală de dispozitive explozive.

Atentate împotriva unor polițiști și în Ucraina

În Liov, vestul Ucrainei, o polițistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă, iar o mașină de patrulă și un autovehicul civil au fost avariate, după ce mai multe dispozitive explozive au detonat pe 22 februarie. Primarul orașului Liov, Andrii Sadovii, a calificat incidentul drept act terorist. Autoritățile nu au dezvăluit cine a fost suspectat de comiterea atacului.

La două zile de la incident, luni seară, o altă explozie a rănit şapte ofiţeri de poliţie ucraineni în oraşul Mikolaiv din sudul Ucrainei, doi dintre ei grav, au anunţat autorităţile ucrainene.

Șeful poliţiei naţionale ucrainene, Ivan Vighivski, fără a oferi detalii despre originea exploziei, a denunţ „un atac ţintit” din partea „inamicului” pentru a ucide ofiţeri de poliţie ucraineni şi „a destabiliza ţara”.

Serie de atacuri la Moscova

În decembrie 2025, doi polițiști au fost uciși într-o explozie în sudul Moscovei, în timp ce încercau să oprească o persoană suspectă în apropierea vehiculului lor, lângă locul unde un general rus fusese ucis cu câteva zile înainte.

De altfel, în timpul celor patru ani de război în Ucraina, au avut loc o serie de asasinate ale unor oficiali ai armatei ruse pe teritoriul Rusiei.

La începutul acestei luni, un ofițer de rang înalt al serviciilor secrete militare ruse a fost împușcat de mai multe ori și rănit într-un atac pe care Moscova l-a atribuit Kievului.