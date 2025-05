VIDEO Explozie masivă la o uzină chimică din China. Au murit cel puțin cinci persoane

O explozie la o uzină chimică din Shandong, provincie din estul Chinei, a ucis cinci persoane, în timp ce alte 19 au fost rănite, iar șase sunt dispărute, a relatat agenția de presă Xinhua, marți, potrivit Reuters.

Explozia a avut loc cu câteva minute înainte de ora prânzului în China, zguduind o parte a uzinei chimice operate de Shandong Youdao Chemical din orașul Weifang.

Imaginile care circulă pe rețelele sociale arată coloane de fum ridicându-se spre cer.

An #explosion hit a chemical company in Gaomi, #Shandong Province, around 11:57 am today. Emergency crews are on-site. pic.twitter.com/74YWqJsS9E

La fața locului s-au deplasat peste 200 de angajați ai serviciilor de urgență, conform comunicatului transmis marți după-amiază de autoritatea chineză de resort.

Baidu Maps, o aplicație de navigație, arată alte companii producătoare lângă uzina Youdao, inclusiv o companie textilă, o companie de utilaje și o firmă care produce materiale pentru acoperiri industriale.

Gaomi, Shandong — At approximately 11:57 AM (local time), a powerful explosion rocked a workshop at Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd., located in eastern China's Shandong province. Emergency response teams have been swiftly mobilized, and rescue operations are ongoing, pic.twitter.com/4TbQaoo6iv