VIDEO Explozie masivă la o fabrică de explozibili militari din Tennessee, SUA. Mai mulți morți și dispăruți

O explozie puternică ce s-a produs vineri la o fabrică de explozibili militari din Tennessee (stat din sud-estul SUA) a provocat moartea mai multor persoane, în timp ce alte câteva sunt în prezent căutate, după cum au declarat oficialii locali, citați de CNN.

„Avem victime, putem confirma că există persoane decedate”, a anunțat șeriful Chris Davis, din comitatul Humphreys, într-o conferință de presă. Iar un reprezentant al serviciilor de urgență din comitatul Hickman a precizat la CNN că încă nu s-a putut stabili „amploarea pagubelor și numărul victimelor”.

De altfel, mai multe servicii de urgență au intervenit la fața locului și depun eforturi pentru limitarea incendiului, dar deocamdată nu se pot apropia de zona afectată din cauza riscului de explozii secundare, a explicat sursa citată.

Fabrica aparține companiei Accurate Energetic Systems și se află la circa o oră sud-vest de Nashville, capitala și cel mai mare oraș din statul Tennessee, la granița dintre comitatele Hickman și Humphreys.

Locuitorii din apropierea fabricii spun că au simțit puternic impactul exploziei.

„Am crezut că s-a prăbușit casa cu mine înăuntru”, a spus un localnic pentru Associated Press. „Locuiesc foarte aproape de Accurate și mi-am dat seama în 30 de secunde că asta trebuie să fi fost”.

Accurate Energetic Systems este specializată în producția de explozibili militari.