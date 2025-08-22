VIDEO Explozie puternică la un depozit de artificii din Pakistan. „Am crezut că au explodat mai multe bombe”

O explozie puternică la o fabrică de artificii din orașul pakistanez Karachi a declanșat un incendiu masiv rănind zeci de persoane și provocând pagube importante clădirilor și vehiculelor din apropiere. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O explozie la un depozit de artificii din orașul pakistanez Karachi a ucis patru persoane și a rănit peste 30 joi, a declarat poliția, informează Reuters.

Depozitul și câteva magazine din apropiere au luat foc după explozia inițială, care a fost urmată de mai multe explozii mai mici, forțând locuitorii să fugă.

„Am crezut că au explodat mai multe bombe”, a declarat reporterilor Aqib Khan, un locuitor din zonă.

Impactul exploziei a fost suficient de puternic încât a spart geamurile magazinelor din vecinătate, împrăștiind cioburi de sticlă pe oamenii aflați pe stradă.

A huge explosion at a fireworks warehouse in Pakistan has injured at least 33 people. The blast tore through a residential area in Karachi’s Saddar neighbourhood. pic.twitter.com/5ivJbX2ZhE — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 21, 2025

Cel puțin 34 de răniți au fost internați în spitale, a declarat Summaiya Tariq, reprezentant al poliției, adăugând că patru dintre aceștia au decedat în cursul nopții.

Fum dens se ridica dintr-o clădire cu mai multe etaje, în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul, au arătat canalele locale de știri. Nu există indicii cu privire la cauza exploziei.

Imaginile transmise de canalul local de televiziune Geo News, filmate de camere de supraveghere, arătau oameni fugind să se pună la adăpost și șoferi care își întorceau mașinile în grabă.

Explozia a avut loc la o zi după ce ploile musonice intense au inundat orașul.

Karachi este capitala financiară a Pakistanului și are peste 20 de milioane de locuitori.