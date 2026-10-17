VIDEO Explozie urmată de incendiu la CET Iași

Pompierii au intervenit sâmbătă seară pentru a stinge un incendiu izbucnit incinta CET 1, potrivit News.ro și Agerpres.

Incidentul a avut loc un transformator electric situat în incinta CET Iaşi, pe Calea Chişinăului, în municipiul Iaşi, unde înainte a avut loc și o explozie, potrivit Digi 24.

Conform ISU Iași, incendiul s-a manifestat la etajul întâi al unei hale industriale, pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi, din suprafaţa totală a halei de aproximativ 5.000 de metri pătraţi.

Flăcările au fost lichidate de către pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi.

Nu s-au înregistrat victime, din informațiile furnizate de autorități până acum.

În prezent, echipajele de intervenţie acţionează pentru evacuarea fumului, înlăturarea efectelor negative produse de incendiu şi asigurarea măsurilor specifice pentru prevenirea reaprinderii focarelor.

Cauza probabilă a producerii incendiului urmează să fie stabilită în urma efectuării verificărilor specifice, au mai precizat pompierii.