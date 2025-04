VIDEO Explozii la un depozit de muniție din Rusia. A fost declarată stare de urgență

Explozii puternice au zguduit marți o localitate aflată la est de Moscova, în care există un arsenal de arme, conform anunțului făcut de presa locală și canale de Telegram apropiate serviciilor de securitate ruse, determinând evacuarea mai multor sate, relatează Reuters.

Autoritățile locale au declarat stare de urgență în regiunea Vladimir, unde o înregistrare video neverificată de pe Telegram arăta un incendiu de mari dimensiuni și nori de fum dens ridicându-se spre cer.

Ministerul Apărării din Rusia susține că incendiul a fost cauzat de o încălcare a normelor de siguranță și a dus la detonarea muniției dintr-un depozit. Potrivit instituției, informațiile preliminare au arătat că nu există victime.

🇺🇦🇷🇺 Explosion at Russian Ammo Depot in Vladimir Region



A large explosion occurred at the 51st GRAU ammunition depot near Barsovo, Vladimir Oblast, Russia.



📍 56.0988820, 38.7445008 (Source: Dnipro Osint) pic.twitter.com/ESPRBf9EFI