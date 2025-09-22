VIDEO „Fantomele” ucrainene au lovit în premieră două avioane rusești speciale din Crimeea

Forțele ucrainene au lovit două aeronave amfibii rusești Be-12 Chayka în Peninsula Crimeea, a anunțat luni serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) pe 22 septembrie, citat de Kyiv Independent.

Atacul a fost efectuat pe 21 septembrie de unitatea specială Prymary („Fantomele”) a GUR, potrivit unui comunicat al serviciului.

„Este primul atac asupra unui Be-12 din istorie”, a afirmat GUR. Unitatea Prymary a fost responsabilă de o serie de atacuri cu drone reușite împotriva obiectivelor militare rusești în timpul războiului pe scară largă, potrivit sursei citate.

Be-12 Chayka (denumire NATO „Mail”), proiectat în perioada sovietică, este un avion amfibiu antisubmarin echipat cu sisteme de mare valoare utilizate pentru detectarea și atacarea submarinelor.

Introdusă în anii 1960, aeronava a fost utilizată de forțele armate sovietice și, ulterior, de armatele Rusiei, Ucrainei și ale altor țări.

Separat, forțele ucrainene au lovit și un elicopter rus Mi-8, a afirmat GUR.

Cu o zi înainte, pe 21 septembrie, serviciul secret militar ucrainean a raportat că a distrus trei elicoptere rusești Mi-8 și o stație radar în Crimeea, amintește Kyiv Independent, adăugând că nu a putut verifica aceste afirmații.

Crimeea, ocupată ilegal de Rusia în 2014, a devenit o țintă frecventă a atacurilor ucrainene împotriva infrastructurii militare de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

Duminică seară, drone ucrainene au lovit stațiunea Foros din Crimeea, provocând pagube și victime, potrivit oficialilor ruși.

Ținta presupusă, Sanatoriul Foros, este o stațiune de lux situată în apropierea a patru „dacha” rusești – case de vacanță ale elitei politice ruse.