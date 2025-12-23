VIDEO Filme de Crăciun, recomandate de Irina Margareta Nistor. „Acolo chiar îl vezi pe adevăratul Moș Crăciun”

Criticul de film Irina Margareta Nistor a făcut câteva recomandări pentru această perioadă, marți, la Digi24, și a dezvăluit și care sunt producțiile pe care intenționează să le revadă în aceste zile.

Unul dintre filmele recomandate de Irina Margareta Nistor este „Crăciun cu Ramon”, film lansat în 2025, în regia lui Jesús del Cerro, care regizase și producția „Ho Ho Ho” din 2009.

„Îl așteptam încă de când s-a făcut celălalt, la care eu am ținut foarte tare, varianta noastră, românească, de «Singur Acasă», în care puștiul era infinit mai drăguț decât cel american, Bogdan Iancu, și mi-a plăcut și că a fost, așa, un fel de continuare, în sensul că la un moment dat se aude una dintre melodiile din «Ho Ho Ho», în acest „Crăciun cu Ramon”, și se aude Bănică jr”, a spus Irina Margareta Nistor.

„Câteodată aveai senzația că te-ai întors un pic în timp. Aici, sigur, lucrurile sunt puțin schimbate, nu mai e un băiețel, e o fetiță, știm foarte bine. Totul s-a turnat la Oradea și, iarăși, au fost enorm de multe comentarii pe treaba asta (…). E un oraș minunat și, mai mult decât atât, eu asta spun de fiecare dată, că e un semnal bun, pentru că acum câțiva ani s-a făcut filmul «Ghinionistul» și s-a făcut la Reșița, deci tot așa, au scos în față în oraș, după aia s-a mai făcut un alt film care a fost la Iași (…). Mi-a plăcut foarte mult finalul (…). Cred că e un film important pentru perioada asta și sper lumea să meargă la el”, a adăugat ea.

Printre recomandări se numără și „Cravata galbenă”, despre viața dirijorului Sergiu Celibidache.

„Tocmai pentru că mă gândesc că, pe de altă parte, trebuie să fie și bărbații foarte eleganți în serile astea, fie că sunt serile de Crăciun, fie că e seara de Revelion, deci e o soluție foarte bună, și să ascultăm muzică, și să îl descoperim pe Sergiu Celibidache, și să descoperim întreaga lui viață, și cred că asta a contat foarte mult. E un film sentimental, știu, pentru asta au fost nenumărate comentarii, dar eu spun mereu, când mergem la cinema, e bine și să plângem când e cazul să plângem, și să râdem când e cazul să râdem”, a spus Irina Margareta Nistor.

Alte recomandări

Alte două producții indicate de Irina Margareta Nistor au fost „Jay Kelly” și „Împăratul împăraților”.

„Jay Kelly e un film cu George Clooney. Se întâmplă în mare parte la Hollywood – și se întâmplă în ideea unui actor care reușește, e vedetă, e tot ce vrei, și la un moment dat lucrurile se complică puțin. Mi s-a părut că pe alocuri e ușor ironic, autoironic, chiar, George Clooney”, a spus Irina Margareta Nistor.

„Împăratul împăraților este un desen animat și unde se strecoară foarte frumos toată povestea, că știm toate discuțiile că, de fapt, sărbătorim Crăciunul pentru Nașterea Domnului sau ca să vină Moș Crăciun să aducă cadourile? Eu zic că se pot și una, și alta, adică nu cred că una o neagă pe cealaltă. Și este un tată care spune toată povestea pe înțelesul tuturor și foarte frumos, adică a funcționat teribil de bine”, a adăugat criticul de film.

Întrebată la ce filme se va uita de Crăciun, ea a spus: „De Crăciun, sigur, am să mă uit încă o dată la Frank Capra și la «Viața e minunată». Astăzi seară, la francezi iar este «Miracol pe strada 34», dar acela primul, cu Natalie Wood (…), pentru că acolo chiar îl vezi pe adevăratul Moș Crăciun”.

