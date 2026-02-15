VIDEO Filmul crimei din Dolj, unde un fost viceprimar PNL a fost găsit mort în casă / Suspectul a fost reținut

Un bărbat de 56 de ani, consilier local în comuna doljeană Vela din partea PNL și fost viceprimar, a fost ucis cu toporul, în propria casă. Principalul suspect în acest caz este, potrivit presei locale, un localnic, care muncea în gospodăria lui. Bărbatul a fost reținut de polițiști, iar anchetatorii au refăcut filmul crimei.

Crima a avut loc vineri seară, 13 februarie. Fostul vice al comunei Vela a fost găsit mort în holul casei, de către partenera sa de viață care a sunat la 112. Principalul suspect este un tânăr din localitate care îl ajuta pe bărbat la ferma pe care o administra, potrivit Plus Oltenia.

„E un caz șocant pentru comunitate și pentru toată lumea. Nu ne imaginam, era un cetățean foarte bun, nu avea probleme cu oamenii, nu era scandalagiu. Era consilier local din partea PNL, a fost viceprimar între 2008-2012 din partea PNL”, a declarat actualul viceprimar al comunei doljene Vela, Dan Iovan, citat de Plus Oltenia.

Filmul crimei din Dolj

Duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au făcut precizări în cazul viceprimarului din comuna Vela găsit mort în casă.

Anchetatorii au stabilit că agresorul, în vârstă de 39 de ani, a intrat în curtea casei victimei şi a lovit-o cu un topor, după care i-a furat 4.000 de lei şi a fugit.

„În continuarea activităţilor investigativ-operative complexe şi de cercetare desfăşurate de colectivul format din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale, coordonat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, însoţiţi de medic legist din cadrul IML Craiova, s-a stabilit faptul că în seara zilei de 13 februarie a.c., bărbatul de 39 de ani ar fi pătruns în curtea bărbatului de 59 de ani din comuna Vela şi i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-despicător, acţiune care a condus la decesul bărbatului de 59 de ani, ulterior sustrăgându-i 4.000 de lei şi părăsind locuinţa”, a transmis IPJ Dolj.

Bărbatul de 39 de ani a fost reţinut pentru omor calificat şi tâlhârie calificată, acesta fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Duminică, el va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunerea de luarea unei măsuri preventive