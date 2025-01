VIDEO Forțele speciale ucrainene publică imagini cu luptele violente din Kursk. Cât au rezistat în fața unui asalt nord-coreean înainte de a fugi în Humvee-uri

Soldații Regimentului 8 al Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au rezistat unui atac al forțelor nord-coreene în regiunea Kursk din Rusia timp de opt ore, înainte de a se retrage, reușind să ucidă 21 de militari și rănind alți 40, a anunțat miercuri unitatea, potrivit The Kyiv Independent.

Anunțul vine în contextul în care trupele ruse își intensifică eforturile de a respinge forțele ucrainene care rezistă în această regiune din vestul teritoriului rus, prin desfășurarea soldaților nord-coreeni în cadrul unor atacuri terestre.

Într-o înregistrare video distribuită de Forțele pentru Operațiuni speciale, un grup mare de asalt format din presupuși soldați nord-coreeni este văzut traversând un câmp deschis și o pădure. Imaginile surprind și lupte corp la corp între cele două părți, iar în final imaginile grafice arată soldați uciși, care se pretinde că ar fi nord-coreeni.

„În ora a nouă a bătăliei, Forțele pentru Operațiuni Speciale mai aveau doar o treime din muniție. Au folosit restul pentru distrugerea (forțelor nord-coreene)”, scrie în anunțul unității, publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Luptătorii ucraineni au rezistat asaltului cu arme ușoare, lansatoare de grenade și lunetiști.

În cele din urmă, trupele ucrainene s-au retras în două Humvee-uri, precizează anunțul.

Vă avertizăm, imaginile de mai jos au un puternic impact emoțional:

