VIDEO Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu de la Țebea. Preotul paroh i-a cerut să coboare: „Am auzit! De cinci ori îmi spui?”

Un incident a avut loc sâmbătă la Complexul istoric din Țebea, în județul Hunedoara, unde președintele AUR George Simion și mai mulți membri și simpatizanți ai partidului au venit să depună coroane la mormântul lui Avram Iancu, înaintea Serbărilor Naționale. Fotograful lui George Simion a urcat pe monumentul funerar pentru a face poze, moment întrerupt de preotul paroh, care i-a cerut insistent să părăsească locul, potrivit stiridinhunedoara.ro.

– „Vă rog frumos să nu intrați acolo, ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară de aici!”, i-a spus preotul.

„Am auzit! De cinci ori îmi spui?”, a replicat fotograful. „Da! Pentru că nu aveați ce intra înăuntru!”, a continuat preotul, potrivit imaginilor publicate de presa locală.

(Sursa video: stiridinhunedoara.ro)

Manifestația AUR a avut loc sâmbătă, cu o zi înainte de comemorarea oficială, pentru că George Simion și parlamentarii AUR urmau să fie prezenți duminică la București, la ședința Parlamentului în care s-au dezbătut și votat moțiunile de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

„George Simion, alături de parlamentarii, membrii și simpatizanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost astăzi la Țebea, ca în fiecare an, pentru a-l cinsti pe Avram Iancu, simbol al luptei pentru libertate și demnitate națională (…) Chiar dacă guvernul Bolojan a încercat să umbrească acest moment, suprapunând votul moțiunilor de cenzură cu Serbările Naționale de la Țebea, AUR, prin vocea președintelui său, George Simion, a demonstrat că jurământul față de istorie nu poate fi anulat”, a transmis partidul vineri.

Duminică, membrii și simpatizanții AUR au organizat un marș la Țebea. „Românii patrioți au adus omagiu lui Avram Iancu, într-un marș al demnității naționale, la care ar fi trebuit să fie prezenți și parlamentarii AUR, dar coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a programat votul moțiunilor de cenzură exact în duminica evenimentului”, a scris partidul.