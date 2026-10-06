VIDEO Franța a testat o rachetă nucleară îmbunătățită pe fondul tensiunilor cu Rusia. Mesaj pentru „oriunde trebuie să fie recepționat”

Ministerul francez al Apărării a anunțat marți că a efectuat primul test de lansare a celei mai noi generații de rachete balistice M51.3, lansate de pe submarine, subliniind capacitatea sa de descurajare nucleară pe fondul intensificării tensiunilor cu Rusia, transmite Reuters.

Ministerul a precizat într-un comunicat că racheta M51.3, care nu a fost echipată cu un focos nuclear, a fost lansată în largul coastelor Bretaniei, ca parte a unei operațiuni menite să certifice capacitatea submarinului nuclear „Le Vigilant” de a utiliza această armă.

Comunicatul a amintit că rachetele M51.3 au trecut prin ample operațiuni de întreținere și modernizare. Ministerul de la Paris a subliniat că lansarea a fost efectuată fără încărcătură și cu respectarea strictă a obligațiilor internaționale.

Submarinul francez „Le Vigilant” pe uscat, FOTO: Mychele Daniau / AFP / Profimedia

Deși anunțul nu a făcut nicio referire la Rusia, testul are loc după ce președintele Vladimir Putin a avertizat Occidentul săptămâna trecută să nu escaladeze confruntarea privind Ucraina prin amenințarea exclavei ruse Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania.

Un document scurs în presă la sfârșitul lunii septembrie arată că Moscova a transmis NATO într-un document un scenariu în care ar recurge la arsenalul său nuclear, în cazul amenințării exclavei. Nu este clar de ce Kremlinul susține că Kaliningradul ar putea fi amenințat de NATO.

NATO a declarat că niciuna dintre „exercițiile sau activitățile sale nu reprezintă o amenințare la adresa teritoriului Federației Ruse”. Putin a mai spus că Rusia nu are planuri să atace vreo țară europeană și că dorește să coexiste pașnic.

Macron a urmărit personal lansarea rachetei nucleare și a transmis un mesaj

„Astăzi suntem mai puternici. Mesajul a fost transmis clar și răspicat, oriunde trebuie să fie recepționat”, a declarat președintele Emmanuel Macron într-o înregistrare video publicată pe X, care arată că acesta a urmărit în persoană lansarea.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j’ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d’un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j’ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

Macron a declarat în martie că Franța își va extinde arsenalul nuclear și a lansat o inițiativă care le oferă partenerilor europeni posibilitatea unor exerciții comune, a unei eventuale desfășurări pe termen scurt a unor capabilități cu capacitate nucleară pe teritoriul aliaților și a unor consultări mai aprofundate.

De atunci, mesajul potrivit căruia Franța este pregătită să suporte costurile apărării valorilor și securității sale a fost o temă constantă a Palatului Elysee.

Câte arme nucleare are Franța

Franța cheltuiește aproximativ 5,6 miliarde de euro pe an pentru întreținerea arsenalului său de 290 de arme nucleare lansate de pe submarine și din aeronave – al patrulea ca mărime din lume. Marea Britanie deține 225 de focoase nucleare. Rusia și Statele Unite au fiecare peste 5.000.

M51.3 este cea mai nouă versiune a rachetei care a intrat în serviciu în octombrie 2025, ca parte a procesului de modernizare a capacității nucleare de descurajare a Franței.

Parisul nu dezvăluie raza de acțiune a M51.3. Estimările disponibile public privind familia de rachete M51 indică, în general, o rază de acțiune de aproximativ 9.000 km sau mai mult, în timp ce oficialii francezi au declarat că noua versiune poate parcurge o distanță mai mare.

Franța menține un arsenal nuclear bazat pe arme lansate din aeronave și de pe mare, patru submarine cu rachete balistice constituind coloana vertebrală a capacității sale de descurajare nucleară maritime.