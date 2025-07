VIDEO „Frontul de incendiu este imens. Toate forțele au fost mobilizate”. Probleme pe încă o insulă din Europa, în mijlocul unui val de caniculă cu 43-44 de grade

Două persoane au murit și sute au fost evacuate în urma unui incendiu forestier de proporții care a cuprins sudul Ciprului, distrugând case și amenințând comunitățile în timp ce insula este lovită de valuri de caniculă intensă, transmite Reuters.

Pompierii se chinuie să țină sub control incendiul după ce acesta a izbucnit miercuri la prânz în zona montană din nordul orașului Limassol, din sudul țării, alimentat de vânturi puternice și temperaturi ridicate.

this is cyprus now, 10s of kilometers across on fire



we dont even have the appropriate gear to fight this because of the russian sanctions from the eu



this isnt unexpected, every summer we have wild fires but the european union gets to decide our fate pic.twitter.com/PYldsQ1CUM