VIDEO Geamul vagonului unui tren CFR pe ruta Mangalia-Oradea s-a spart și a căzut peste călători. Trei persoane, rănite

Trei persoane au fost rănite în tren, luni după-amiază, de cioburile de la geamurile sparte care au căzut peste ele. Incidentul s-a petrecut într-un tren de pe ruta Mangalia-Constanța, scrie Club Feroviar. Un incident similar a avut loc în 9 august, când două fete de 9 și 12 ani au fost rănite de un geam care a căzut peste ele în vagonul unui tren care circula între Mangalia și Cluj-Napoca.

Trenul R 8812 a plecat la drum din stația de formare, Mangalia, cu 20 de minute întârziere față de ora prevăzută– 15,58. Pe parcurs s-a produs incidentul, în timp ce garnitura era oprită într-o stație. Poliția Transporturi Constanța și ISU Constanța nu au fost sesizate despre persoanele rănite, scrie Club Feroviar.

Una dintre persoanele rănite în tren a postat pe TikTok un clip în care povestește că geamul a căzut peste ea și peste încă două persoane.

Într-un comunicat transmis marți, CFR Călători spune că incidentul este investigat:

„CFR Călători informează că aspectele semnalate și apărute în presă referitoare la lovirea unor călători de un geam în trenul R 8812/IR 1920 Mangalia – Oradea, care a circulat la data de 18 august 2025, fac în prezent obiectul unor verificări detaliate. A fost constituită o echipă care analizează toate circumstanțele situației, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile corespunzătoare”.

Pe 9 august, două fetiţe de 9 şi 12 ani au fost rănite în tren tot de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau. Incidentul s-a petrecut între Brașov și Sighișoara.