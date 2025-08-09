Un geam a căzut peste două fete într-un tren care venea de la mare. Au ajuns la spital

Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite în tren, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau, scrie Club Feroviar. CFR Călători nu a transmis informații privind acest incident.

Potrivit Club Feroviar, trenul IRN 12942, operat de CFR Călători, a plecat din Mangalia vineri la ora 15.31 şi a avut trei ramuri – de Satu Mare, Cluj Napoca şi Târgu Mureş.

Sâmbătă dimineaţa, când ramura de Cluj Napoca a ajuns la Blaj, două fetiţe de 9 şi respectiv 12 ani au fost lovite de un geam căzut de la vagonul în care se aflau.

Şeful de tren a sunat la numărul unic de urgenţă 112, iar cele două fetiţe au fost luate cu ambulanţa şi duse la spital împreună cu părinţii.

CFR Călători nu a transmis un comunicat oficial privind incidentul petrecut în trenul care asigură legătura directă între litoralul Mării Negre și Satu Mare. HotNews a cerut operatorului feroviar un punct de vedere și îl va publica în momentul în care îl va primi.