VIDEO George Simion își cere scuze după ce a spus că Nicușor Dan este „autist, săracu’” / „Acești dereglați mintal vor să dea droguri copiilor noștri”

Într-o întâlnire pe care o are joi seara cu românii stabiliți în Belgia, transmisă live pe contul său de Facebook și pe Realitatea Plus, George Simion și-a cerut scuze după ce a spus despre Nicușor Dan că „este autist, săracu’”. În același discurs, el a lansat atacuri dure la adresa lui Nicușor Dan și a vorbit despre „acești dereglați mintal” care „vor să dea droguri copiilor noștri“, așa cum circulă pe aici prin Belgia și prin Olanda”.

„Îmi pare rău. Nu era programat ProTV, nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și-mi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator când era el să se ducă pe la olimpiade, cam singurul pe care se poate lăuda în viață”, a susținut George Simion.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat în iunie 2024 că a depus o plângere penală la Parchetul Judecătoriei Sector 5 Bucureşti pentru fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, în urma apariției în spațiul public a unui document furnizat de o filieră PSD în care se susținea că edilul a colaborat cu Securitatea pe vremea când avea 17 ani și că a dat note despre colegii săi.

Momentul în care George Simion revine asupa declarațiilor:

George Simion a continuat să spună despre Nicușor Dan că este „nazist” „pentru că împreună cu gașca din jurul lui a participat la închiderea noastră în case, la vaccinarea noastră, care trebuia să fie obligatorie și care datorită voinței poporului român nu s-a întâmplat: „Am vrut să zic că acest contracandidat al meu este marxist și acest contracandidat al meu este coldist și soroșist”.

„O parte din presa care se comportă ca niște hiene”

El a făcut referire și la o serie de poze despre care susține că sunt în posesia sa în care ar apărea Nicușor Dan și Florian Coldea, fost director adjunct al SRI. Simion a spus că nu va face însă publice fotografiile: „Acele poze care n-au mai apărut și care n-au fost confirmate, noi le avem. Le avem de patru zile, ni le-au adus oameni care sunt în sistem și care nu mai rabdă conducerea anti-națională, vândută intereselor străine care este azi în fruntea țării”.

Candidatul AUR la prezidențiale a acuzat și „o parte din presă” care se comportă „ca niște hiene”.

„Nu le voi folosi (n.red.: fotografiile), pentru că nu mă interesează o parte din presa care se comportă ca niște hiene în încercarea de a ni-l pune pe acest nou Iohannis în fruntea țării. Ei reprezintă acea parte a statului român care a dat acea lovitură de stat împotriva voinței poporului român. Nu mă interesează să discut cu nimeni, decât în prezența omului care a fost votat de români”, a susținut Simion.

După un moment de aplauze, Simion a continuat:

„Toți acești criminali, toți acești comuniști, toți acești naziști vor să trimită copiii noștri în războiul altora. Acești dereglați mintal vor să dea droguri copiilor noștri, așa cum circulă pe aici prin Belgia și prin Olanda. Droguri la liber pe stradă, asta este amenințarea. Pentru că acești neomarxiști vor să permită mutilarea copiilor noștri și schimbările de sex la vârste fragede. Pentru a continua războiul și sărăcirea României și falimentarea țării și împrumutarea pentru copiii și nepoții noștri vor face orice”.