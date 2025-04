VIDEO Guvernatorul din Kursk a adus un preot ortodox să îi sfințească biroul cu agheasmă, după ce predecesorul său a fost arestat pentru corupție

Guvernatorul interimar al regiunii Kursk, Alexander Khinshtein, a invitat un preot ortodox rus să îi binecuvânteze biroul cu apă sfințită, în urma arestării predecesorului său, acuzat de fraudă, mai devreme în cursul acestei săptămâni, scrie vineri publicația independentă The Moscow Times.

Acting governor of Russia’s Kursk Region Alexander Khinshtein invited a priest to sprinkle his office with holy water after his predecessor Alexei Smirnov was arrested on charges of embezzling funds meant for building defensive fortifications on the border with Ukraine pic.twitter.com/Z83QJ5esxt