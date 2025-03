VIDEO Hamas, contestată în stradă de locuitori din Gaza. „Oamenii sunt extenuați”

Sute de palestinieni au protestat în nordul Fâșiei Gaza pentru a cere încetarea războiului, scandând „Afară cu Hamas”, ceea ce reprezintă o manifestare rară de opoziție față de gruparea care a provocat războiul cu Israel, prin atacul din 7 octombrie 2023, informează Reuters.

Zona de nord a Fâșiei este una dintre cele mai devastate regiuni. Cele mai multe clădiri din zona dens populată au fost transformate în ruine, iar populația s-a mutat de mai multe ori din calea ostilităților dintre Israel și Hamas.

Premierul Benjamin Netanyahu a spus că protestul arată că decizia de a relua ofensiva dă rezultate în Gaza, unde forțele de poliție ale Hamas au dispărut din nou, după ce își făcuseră reapariția în timpul armistițiului.

„Afară, afară, afară cu Hamas”, scandau oamenii care apar într-o postare pe X, aparent din regiunea Beit Lahiya. Imaginile arată oamenii mărșăluind pe străzile pline de moloz.

„A fost o manifestație spontană împotriva războiului pentru că oamenii sunt obosiți și nu mai au unde să plece. Mulți au scandat sloganuri împotriva Hamas. Nu toți, dar mulți au spus „Afară cu Hamas”. Oamenii sunt epuizați și nu ar trebui ca cineva să-i învinovățească”, a spus un participant la protest, sub protecția anonimatului.

Postările despre proteste au început să circule marți seara. Reuters a putut confirma locul unde a avut loc protestul, însă nu a putut verifica data înregistrării acestor imagini.

