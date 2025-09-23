VIDEO „Hamas trebuie să predea armele”, transmite președintele Autorității Palestiniene la ONU

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas, în timpul unui discurs susținut luni prin legătură video la conferința ONU, să depună armele. Abbas a condamnat totodată atacurile mișcării palestiniene asupra Israelului din 7 octombrie 2023, transmite AFP.

„Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Fâșia Gaza, Hamas și alte facțiuni trebuie să predea armele Autorității Palestiniene”, a insistat Mahmoud Abbas, căruia i s-a refuzat viza de către Statele Unite pentru a participa la această conferință privind soluția cu două state, desfășurată la sediul ONU din New York.

„De asemenea, condamnăm crimele și detenția civililor, inclusiv acțiunile Hamas din 7 octombrie 2023”, a adăugat el, în timp ce Israelul îi acuză de aproape doi ani pe responsabilii palestinieni că nu condamnă aceste atacuri.

„Ceea ce vrem este un stat unificat, fără arme”, a explicat Abbas.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, solicită un armistiţiu permanent şi asigurarea accesului la ajutor umanitar prin intermediul ONU şi UNRWA, scrie News.ro citând BBC.

De asemenea, el solicită începerea „fără întârziere” a reconstrucţiei Gazei şi Cisiordaniei.

În termen de trei luni de la sfârşitul războiului, spune Abbas, va fi redactată o constituţie provizorie pentru a asigura transferul corect al puterii.

Apoi vor avea loc alegeri sub supraveghere internaţională, adaugă el, descriind aspiraţiile sale pentru un stat guvernat de statul de drept.

Mahmoud Abbas a felicitat cele 149 de naţiuni care au recunoscut deja statul palestinian şi le solicită celor care nu au făcut acest lucru să le urmeze exemplul.

El îşi exprimă, de asemenea, disponibilitatea de a colabora cu preşedintele american Donald Trump, Arabia Saudită şi alţi parteneri pentru a pune în aplicare orice plan de pace adoptat în cadrul conferinţei ONU.