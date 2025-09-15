VIDEO Haos la Madrid. Israelul îl acuză pe premierul Sanchez că a incitat manifestațiile pro-palestiniene care au întrerupt cursa ciclistă Vuelta a España

Manifestanții pro-palestinieni au însoțit aproape fiecare zi a Turului ciclist al Spaniei și au reușit să întrerupă câteva etape. Guvernul israelian nu este mulțumit de situație și crede că politicienii de stânga de la Madrid au un rol în asta, scriu Reuters și Politico.

Tensiunile dintre Spania și Israel au crescut din nou duminică, când etapa finală a competiției cicliste Vuelta a España s-a încheiat prematur, după ce demonstranții pro-palestinieni au blocat traseul cursei.

Manifestanții au rupt gardurile de protecție și au invadat traseul cursei, forțându-i pe organizatori să oprească plutonul.

Aproximativ 100.000 de manifestanți au continuat să protesteze la Madrid mult după ce anularea cursei a fost oficializată și s-au ciocnit cu poliția în centrul orașului. Potrivit delegatului guvernului la Madrid, Francisco Martín, cel puțin două persoane au fost arestate și 22 de polițiști au suferit răni.

A fost a treia etapă scurtată din cauza protestelor organizate pe parcursul întregii curse care a durat trei săptămâni.

Într-o postare pe X, ministrul israelian de externe Gideon Sa’ar l-a acuzat pe premierul spaniol Pedro Sánchez că a „incitat” „mulțimile pro-palestiniene” care s-au adunat pentru a manifesta împotriva participării echipei Israel-Premier Tech la Vuelta.

Israel-Premier Tech nu este deținută de statul israelian, deși a primit o mică finanțare de la Ministerul Turismului în trecut, dar este patronată de Sylvan Adams, un om de afaceri israeliano-canadian care și-a exprimat sprijinul pentru rărzboiul din Gaza și este un susținător al premierului Benjamin Netanyahu.

Echipa, care are rolul declarat de a fi o „ambasadoare a Israelului modern”, a fost ținta criticilor grupurilor pro-palestiniene pe tot parcursul anului, dar nicăieri ca în Spania.

„O rușine pentru Spania”, acuză Israelul

Reacția Israelului a fost prin urmare aspră.

„Evenimentul sportiv care a fost întotdeauna o sursă de mândrie pentru Spania a fost anulat”, a scris Sa’ar, numindu-l pe Sánchez și guvernul său „o rușine pentru Spania!”

Ministrul de externe a afirmat, de asemenea, că Sánchez a luat măsuri pentru a mobiliza demonstranții la câteva zile după ce liderul spaniol „a deplâns faptul că nu are o bombă atomică pentru a „opri Israelul”.

Sa’ar se referea aparent la un discurs din 8 septembrie în care Sánchez a subliniat statutul minor al Spaniei pe scena mondială. Madridul „nu are bombe nucleare, nici portavioane sau rezerve mari de petrol”, a spus premierul la acea vreme, adăugând că, prin urmare, țara sa „nu poate opri ofensiva israeliană”, scrie Politico.

Declarația făcea parte din apelul mai amplu al lui Sánchez către comunitatea internațională de a colabora pentru a opri moartea civililor din Gaza.

Tensiuni Spania-Israel

Tensiunile dintre Israel și Spania sunt în creștere din 2023, când Sánchez a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai UE față de operațiunile militare ale Israelului în Gaza, în urma atacului terorist al Hamas din 7 octombrie.

Madridul a recunoscut statalitatea palestiniană anul trecut, iar la începutul acestei săptămâni a impus noi măsuri dure împotriva Israelului, printre care un embargo permanent asupra armelor.

După acest anunț, Sa’ar a acuzat guvernul spaniol că este „antisemit” și că folosește o „linie ostilă anti-israeliană” pentru a „distrage atenția de la scandalurile grave de corupție”.

De asemenea, el a interzis accesul în Israel a doi membri ai cabinetului lui Sánchez, invocând presupusul lor „sprijin pentru terorism și violență împotriva israelienilor”.

Premierul i-a lăudat pe protestatari

Protestatarii au perturbat în repetate rânduri Vuelta a España din acest an, blocând traseul cursei și purtând steaguri palestiniene și pancarte care condamnau operațiunile militare ale Israelului în Gaza.

În ultima săptămână, mai mulți oficiali spanioli și-au exprimat sprijinul pentru demonstrații.

După ce protestatarii din Bilbao au forțat organizatorii să anuleze finalul unei etape săptămâna trecută, ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a declarat că este în favoarea expulzării echipei israeliene, adăugând că înțelege dorința protestatarilor de a sublinia că Israelul nu poate participa la evenimente globale „ca și cum nimic nu s-ar întâmpla”.

Cel mai înalt diplomat spaniol a subliniat însă că ipotetica interdicție nu ține de guvern, deoarece acesta „nu are niciun cuvânt de spus în participarea echipei”.

Înaintea etapei finale a cursei de duminică, Sánchez s-a implicat în controversă, susținând în mod explicit protestatarii.

„Astăzi se încheie Vuelta a España”, le-a spus el susținătorilor la un miting al Partidului Socialist din Málaga.

„Respect și recunoaștere pentru sportivi. Și admirația noastră pentru poporul spaniol care se mobilizează pentru cauze juste, precum Palestina”, a adăugat el.

Viceprim-ministra Yolanda Díaz – care se număra printre oficialii cărora autoritățile israeliene le-au interzis să viziteze țara lor în această săptămână – a aplaudat, de asemenea, numărul mare de demonstranți care au umplut străzile.

„Societatea spaniolă nu tolerează normalizarea genocidului din Gaza la evenimentele sportive și culturale”, a scris ea într-o postare pe BlueSky.

Conservatorii critică protestele și poziția guvernului

Dar politicienii conservatori au fost mai puțin entuziasmați de aceste evoluții.

Alberto N´úñez Feijóo, șeful Partidului Popular de centru-dreapta, a acuzat guvernul că expune Spania ridiculizării internaționale, prin faptul că miniștrii săi aplaudă un comportament perturbator pe care ar trebui să-l condamne.

Președinta regională a Madridului, Isabel Díaz Ayuso, de asemenea membră a Partidului Popular, a declarat că Sánchez a cauzat „daune enorme sportului și țării noastre”.

De-a lungul Vuelta, Israel-Premier Tech a declarat în mod repetat că nu intenționează să se retragă din cursă, în ciuda presiunilor.

Expulzarea unei echipe din competiție e o decizie ce poate fi luată doar de Uniunea Ciclistă Internațională, care nu a dat semne că ar dori să facă un astfel de lucru.

Săptămâna trecută, patronul Sylvan Adams a comentat protestele de la Vuelta spunând că echipa sa nu se va „preda teroriștilor” și nu va abandona.

Ulterior, premierul Benjamin Netanyahu i-a sărit în ajutor.

„Felicitări lui Sylvan și echipei de ciclism a Israelului pentru că nu au cedat urii și intimidării. Israelul este mândru de voi!”, a scris premierul pe contul de pe platforma X.