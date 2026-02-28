VIDEO Hotel de lux din Dubai, avariat „de o rachetă iraniană”. Noi detalii despre explozia din Palm Jumeirah, una dintre cele mai exclusiviste zone din Dubai

O explozie puternică a avut loc în fața hotelului Fairmont din Dubai, aflat într-una dintre cele mai scumpe și cunoscute zone din Dubai. Oficialii din Emiratele Arabe Unite au vorbit despre „o rachetă a Iranului”. Nu este clar care este ținta Teheranului, însă SUA au o bază militară în zonă, subliniază BBC.

Mai multe videoclipuri filmate de martori și postate pe rețelele sociale arată momentul în care intrarea în hotelul de lux Fairmont din Dubai este lovită de un proiectil și se produce o mare explozie.

Imagini filmate dintr-o clădire situață vizavi de hotelul Fairmond arată chiar momentul impactului, care a fost urmat de o explozie.

Alte imagini video care au putut fi verificate arată coloane mari de fum ridicându-se deasupra hotelului de cinci stele.

Imagini suplimentare, filmate dintr-un vehicul care se deplasa încet, arată un mare incendiu în fața hotelului de pe Palm Jumeirah, arhipelagul artificial din Dubai cunoscut pentru hotelurile sale de lux.

Latest visuals of Iranian missile attack in downtown Dubai…

The location, where these videos have been shot is Dubai Hill Mall and Fairmont Dubai…

The safest city in the world apart from Singapore is under attack…

Pray for our Indians currently based in Dubai..#DUBAI pic.twitter.com/hQHLBjVBUX — Ajay Kumar (@AjayKumarJourno) February 28, 2026

Fire breaks out in Dubai's Palm Jumeirah district after another missile attack. pic.twitter.com/xjHgF7TSAQ — Captain Luna (@LunaETHWhale) February 28, 2026

Cel puțin patru persoane au fost rănite în urma exploziei. Autoritățile au anunțat apoi că intervenția în zonă s-a încheiat.

Atacul a șocat însă Dubai, subliniază BBC. Explozia a avut loc într-una dintre cele mai cunoscute și exclusiviste zone – Palm Jumeirah – o insulă artificială în formă de palmier, una dintre cele cunoscute din lume, unde sunt hoteluri de lux.

„Șoc în Dubai”

„Expaților nu le vine să creadă: incendiu în Palm Jumeirah și drone care lovesc nu departe șoseaua Sheikh Zayed”, una dintre cele mai lungi și cunoscute drumuri din Emirate, comentează jurnalistul BBC Bernd Debusmann Jr.

„Emiratele Arabe au fost considerate adesea o insulă de stabilitate pentru oameni – și pentru banii lor – într-o regiune adesea agitată. Mai mult decât Abu Dhabi, Dubai este prima destinație turistică din Golf, dacă nu chiar din Orientul Mijlociu, precum și un hub important pentru cei care vor să călătorească în alte zone”, subliniază acesta.

Cum arăta înainte luxosul hotel Fairmont The Palm din Dubai. Foto: www.fairmont.com

Aproximativ 90% din populaţia EAU este formată din străini, iar Dubai, cel mai populat oraş al său, este asociat cu opulenţa şi cu glamourul.

Potrivit AFP, Iranul a lansat atacuri asupra tuturor ţărilor din regiunea Golfului Persic bogate în petrol, cu excepţia Omanului, care a fost mediator în discuţiile dintre Washington și Teheran.