VIDEO Ilie Bolojan, mesaj după decizia CCR: „Nu ne mai permitem să pensionăm oameni la 50, 51 sau 52 de ani” / Anunță un nou proiect pentru „a continua corecțiile”

Premierul Bolojan spune că decizia CCR de a declara constituțională legea care creste vârsta de pensionare a magistraților este „un pas esențial spre corectarea inechităților care au afectat încrederea oamenilor în stat”. El a anunțat și că în luna martie va veni cu un proiect care să „continue corecțiile”.

„Reforma pensiilor magistraților, validată azi de Curtea Constituțională, este un pas esențial spre corectarea inechităților care au afectat încrederea oamenilor în stat”, spune Ilie Bolojan într-un videoclip postat pe Facebook după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Premierul spune că a „luptat pentru principiul că privilegiile nejustificate nu își au locul într-un sistem public”. El a explicat că România nu își mai permite pensionari la 50, 51, 52 de ani: „Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale, la 50, 51 sau 52 de ani”.

Bolojan a anunțat și că în luna martie Guvernul „va veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile”, fără a spune la ce se referă.

„Într-un stat democratic, respectul față de magistrați este o piatră de temelie. Nu am nicio îndoială că, în urma acestor reforme, acest respect, nu numai că nu va fi știrbit, ci, dimpotrivă, va fi consolidat”, mai spune prim-ministrul.

În final, Ilie Bolojan spune că după ce legea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan, Guvernul „va continua toate demersurile” pentru a evita pierderea celor 231 de milioane de euro din PNRR.

HotNews a întrebat Guvernul la ce se referă premierul când vorbește despre un alt proiect de lege. Când vom primi un răspuns, îl vom publica.

În luna ianuarie, premierul Bolojan a declarat într-un interviu pentru G4Media că după reforma administrației publice Guvernul se va ocupa de reforma în sistemul pensiilor militare. Întrebat dacă va face și o reformă a pensiilor militare, premierul Bolojan a confirmat și a spus că o astfel de schimbare se va face pe modelul pensiilor megistraților.

„Și acest lucru trebuie făcut, pentru că orice s-ar spune, este anormal să vedeți o știre că șeful poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani împliniți. Vă puteți da seama ce cred cetățenii noștri când văd o astfel de știre? Deci creșterea vârstei de pensionare cât mai aproape de vârsta standard trebuie făcută”, a declarat atunci Bolojan.

CCR a decis că reforma pensiilor magistraților e constituțională

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3, potrivit surselor HotNews.

Proiectul prevede că pensia va fi egală cu 70% din ultimul salariu net. În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.