Ilie Bolojan spune că urmează și o reformă a pensiilor militare și din sectorul de ordine publică: „Este anormal să vedem că șeful poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani”

După reforma din administrația publică, Guvernul se va îndrepta spre reforma sistemului de pensii militare și din sectorul de ordine publică. „Este o necesitate care ține de realitățile noastre demografice și de sustenabilitate a sistemului de pensii”, a spus premierul Ilie Bolojan într-un interviu la G4Media.

Întrebat dacă va face și o reformă a pensiilor militare, premierul Bolojan a confirmat și a spus că o astfel de schimbare se va face pe modelul pensiilor megistraților.

„Și acest lucru trebuie făcut, pentru că orice s-ar spune, este anormal să vedeți o știre că șeful poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani împliniți. Vă puteți da seama ce cred cetățenii noștri când văd o astfel de știre? Deci creșterea vârstei de pensionare cât mai aproape de vârsta standard trebuie făcută.

Este parte a pachetului de administrație. În momentul în care pachetul de administrație se adoptă, următoarea măsură este – după modelul pensiilor magistraților – să facem asta și în sectorul de ordine publică și apărare. Aceasta este realitatea și nu este o dorință a unui premier. Este o necesitate care ține de piața muncii. Este o necesitate care ține de realitățile noastre demografice și de sustenabilitate a sistemului de pensii. Nu mai avem cu cine să înlocuim acești oameni. Dacă oamenii se pensionează la 50 de ani, la 52 de ani, nu mai este suportabil acest lucru”, a spus Bolojan.

Bugetul Apărării în 2026. Bolojan: „Nu avem cum să ajungem la 3% din PIB”

Cât priveșște bugetul pentru Apărare în 2026, Bolojan a spus că acesta nu va fi de 3% din PIB, însă va fi mai mare decât cel de anul trecut.

„Nu avem cum să ne ducem la 5%, nu avem spații fiscale pentru treaba asta. Trebuie să discutăm foarte deschis. Dar ne vom respecta angajamentele ca în fiecare an să creștem cu câteva procente, nu foarte mari, cota alocată apărării. Acum se lucrează la proiecția de buget. Avem o țintă de deficit de 6,2% din PIB, urmărim să scădem inflația la 4 – 4,5% și și bugetul Ministerului Apărării va fi puțin mai mare decât cel de anul trecut. Ar putea să fie 2,3% din PIB sau 2,4% din PIB. Nu vreau să vin cu niște cifre, pentru că acum sunt discuțiile cu ministerul. Nu cred că suntem în măsură să ajungem la 3% din PIB”, a spus Bolojan.

În 2025, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a primit, la adoptarea bugetului, 2,2 la sută din PIB, adică 42,7 miliarde de lei (peste 8,5 miliarde de euro), însă la final de an a mai primit, la rectificare, încă 1,6 miliarde de lei pentru investiții.

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat recent că Armata a cheltuit 99,83% din banii alocați, adică aproape 2,17% din PIB.