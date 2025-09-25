VIDEO „Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu?”. Răspunsul președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre situația coaliției de guvernare, joi, la Digi24, și și-a exprimat „aprecierea pentru faptul că aceste partide au vrut să își asume guvernarea într-o perioadă care nu e deloc fericită”.

„Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu?”, a fost una dintre întrebările primite de președintele Nicușor Dan, care a răspuns: „Am spus de mai multe ori lucrul acesta. Bineînțeles că suntem oameni, oamenii se uită la alți oameni, îi apreciază, dar suntem aici într-un cadru instituțional, adică oamenii pe care i-ați pomenit conduc cele mai mari două partide din această coaliție, unul dintre ei este prim-ministru”.

„Președintele e om, dar în chestiunea asta e o instituție care, în fine, are rol de mediator și atunci trebuie să ne uităm instituțional”, a adăugat el.

„Sunt foarte multe decizii care s-au luat în consens”

Șeful statului a spus că partidele din coaliție și-au asumat „guvernarea într-o perioadă care nu e deloc fericită”, deși „cel mai simplu pentru fiecare dintre ei ar fi fost să fie în opoziție, să critice guvernarea și să câștige puncte electorale”.

„Tot general uman este, când este o mică divergență de opinie e mai interesant decât când lumea e aliniată și toată lumea are aceeași opinie (…), dar ce pot eu să spun este că sunt foarte, foarte multe decizii care s-au luat în consens de partidele astea – și, repet, multe dintre ele nefiind foarte profitabile electoral pentru partidele respective”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat dacă „batem pasul pe loc” din cauza divergențelor pe care le au partidele din coaliție pe tema reformei din administrația locală, el a răspuns: „N-aș zice. Am avut un pachet de cinci măsuri, în fine, putem să discutăm asupra lor, dar am avut un pachet de cinci măsuri pe care s-a agreat și care au dus la acea stabilitate, stabilizare. Au fost toate cele trei agenții de rating, ne-au păstrat în categoria recomandată investițiilor. Trebuie să ne uităm și la lucrurile astea”.

„Evident că în administrația locală și în administrația centrală sunt în multe zone mult mai mulți oameni decât ar trebui să fie. De exemplu, am fost primarul Bucureștiului, Primăria Capitalei are 1.000 de oameni, poate să funcționeze cu 700 fără nicio discuție. Cu tot aparatul, Poliție, Grădină Zoologică, teatre, spații verzi, străzi și toate astea, are 7.000. Cred că poate să funcționeze cu 5.500”, a mai declarat Nicușor Dan.