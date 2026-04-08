VIDEO Bolojan vrea „deparazitarea” unui domeniu important din sectorul energiei: „90% din proiecte au caracter speculativ și blochează investitorii serioși”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că până la sfârșitul lunii va fi adoptat un regulament nou în ceea ce privește regulile de racordare la rețelele electrice, atrăgând atenția că „sub 10%” dintre proiectele pentru care au fost emise avize tehnice de racordare (ATR) au și avansat efectiv, în timp ce restul de 90% „sunt cu caracter speculativ”.

Potrivit premierului, până în această primăvară au fost emise ATR pentru proiecte de 80.000 de megawați, deși economia românească are nevoie de o putere zilnică de doar circa 9.000 de megawați.

„Cea mai mare parte din aceste avize tehnice de racordare au fost emise în ultimii trei ani de zile (…). Constatăm că sub 10% din ele au avansat. Asta înseamnă că 90% din aceste proiecte sunt cu caracter speculativ. Cei care au obținut aceste proiecte nu intenționează să le dezvolte, ci urmăresc să le vândă. Ele oricum n-ar fi viabile, pentru că, depășind de foarte multe ori consumul nostru, n-ai cui să vinzi această energie ipotetică, poate am alimenta și Europa Centrală, dar în mod efectiv blochează accesul investitorilor serioși, care dispun de finanțări și nu se pot racorda”, a declarat Ilie Bolojan.

HotNews a dezvăluit în 2024 că una dintre cele mai cunoscute afaceri făcute astfel a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu.

Bolojan a precizat că în săptămâna următoare va avea loc o dezbatere pe această temă, iar Guvernul va formula o serie de propuneri către Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei pentru a fi incluse în noul regulament.

Premierul oferă exemplul Spaniei: „Acest fenomen este eliminat total”

Ilie Bolojan a spus că Spania „are reglementări fără echivoc și performează în domeniul fotovoltaic”.

„A avut și ea o astfel de etapă, 2019-2020. Constatând un număr mare de proiecte speculative, au luat măsuri serioase și, astăzi, acest fenomen este eliminat total. Asta înseamnă că au impus garanții serioase, de exemplu, 40 de euro per kilowatt de investiție, ceea ce, dacă am traduce în limbajul nostru, ar trebui să punem garanții care să se ridice la aproximativ 10% din valoarea investiției, care sunt similare cu garanțiile pe care constructorii trebuie să le depună”, a adăugat el.

Liberalul a spus că vor fi impuse termene scurte pentru proceduri și „am putea ca în a doua jumătate a acestui an și cel târziu anul viitor să ne rămână în piață un număr de avize tehnice de racordare care reprezintă companii serioase, care au finanțare și pe care le vom vedea realizate.

„Înseamnă că se vor elibera, practic, rețelele noastre și vom putea permite investitorilor serioși, care sunt pe piața românească, care vor să acceseze finanțări pe care le pun Ministerul Energiei și Guvernul la dispoziție sau care au finanțările proprii, bancare, să poată realiza aceste investiții, dar pentru asta, deci, e nevoie să deparazităm, practic, rețelele noastre de aceste avize tehnice de racordare și putem să facem acest lucru, adoptând până la sfârșitul acestei luni acest nou regulament, care să rezolve aceste lucruri”, a continuat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că „este foarte important ca Transelectrica să aibă o strategie privind nevoile României”.

„Pentru că trebuie să stabilim cu exactitate unde avem nevoie de fotovoltaic, dacă avem nevoie, unde avem nevoie de stocare, și nu să lăsăm pe unii să identifice un teren unde pot depune proiectul, pentru că în felul acesta, în loc să limităm dezechilibrele, le complicăm și mai mult”, a conchis el.