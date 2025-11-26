VIDEO Imaginea neobișnuită surprinsă de o dronă ucraineană în Pokrovsk, cel mai fierbinte punct al luptelor sângeroase cu Rusia

Rușii și ucrainenii duc lupte dezlănțuite pentru controlul orașului din Donbas. Puținii locuitori rămași acolo încearcă să aibă o viață normală, după cum arată imaginile filmate de o dronă și postate pe canalul de Telegram al think-tank-ului DeepState.

Piloții ucraineni au filmat un localnic din Pokrovsk care, într-o pauză între bombardamentele și luptele urbane, a urcat pe o bandă de alergare pentru un pic de exercițiu.

Imaginile surprinse de o dronă datează din 24 noiembrie, potrivit canalului de Telegram al DeepState, o organizație ucraineană care monitorizează războiul.

După mai bine de un an de lupte, Pokrovsk, un nod feroviar din regiunea Donețk, a fost transformat în mare parte în ruine, populația sa de 60.000 de locuitori de dinainte de război fiind redusă acum la mai puțin de 1.300 de locuitori.

La începutul acestei luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski spunea că aproape o treime din toate bătăliile de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe mai bine de 1.000 de kilometri, au loc în Pokrovsk, iar jumătate din atacurile Rusiei cu bombe glisante se concentrează asupra orașului.

Pokrovsk este considerat ultimul obstacol major care împiedică trupele ruse să se apropie de Sloviansk și Kramatorsk, singurele orașe mari care se află încă sub control ucrainean în Donețk, o regiune pe care președintele rus Vladimir Putin o dorește de mult timp și a cerut-o inclusiv în timpul negocierilor cu SUA privind încheierea războiului.

Unii analiști cred că cucerirea Pokrovskului ar oferi Kremlinului motive pentru a-și reitera poziția potrivit căreia Rusia avansează pe câmpul de luptă, iar Ucraina va pierde războiul, dacă nu va accepta condițiile impuse de Moscova pentru armistițiu.

Ucraina luptă pentru a păstra Pokrovsk, în parte pentru a contracara această narațiune, mai ales că încearcă să obțină mai mult sprijin din partea administrației Trump. Oficialii ucraineni insistă chiar că unitățile speciale îi alungă pe ruși din oraș.

Ucraina a declarat vinerea trecută că forțele sale mențin liniile defensive în partea de nord a orașului și blochează încercările trupelor ruse de a avansa mai departe.

Grupul ucrainean de cartografiere open-source Deep State a arătat vineri că trupele ruse au trecut de linia ferată care traversează Pokrovsk în două părți ale orașului, prima dată pe 14 noiembrie și a doua oară pe 20 noiembrie.