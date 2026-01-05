LIVE Nicolas Maduro, scos din închisoare și dus în instanță. Imagini cu liderul venezuelean capturat de SUA / Ce pedeapsă riscă

Nicolas Maduro urmează să apară luni în fața unui judecător din New York, scrie Reuters. El este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Dacă va fi condamnat, el riscă între zeci de ani și închisoare pe viață pentru fiecare cap de acuzare.

Ce se va întâmpla între timp în Venezuela?

Administrația președintelui Donald Trump face în acest moment eforturi pentru a construi un guvern interimar flexibil în Venezuela, după capturarea lui Nicolás Maduro, au explicat oficialii americani pentru presa de la Washington.

SUA acordă prioritate stabilității administrative și reparării infrastructurii petroliere a țării, în detrimentul unei tranziții imediate spre democrație, au spus oficialii citați de CNN.

Oficialii au descris un efort complex de utilizare a forței militare și economice americane pentru a-i influența pe liderii regimului Maduro rămași în Venezuela după capturarea acestuia.

În special, oficialii americani s-au concentrat în mod direct asupra vicepreședintei țării, Delcy Rodríguez, pe care consilierii lui Trump au identificat-o cu săptămâni în urmă ca o alternativă viabilă, deși nu permanentă, la Maduro.

În ciuda criticilor inițiale ale lui Rodríguez la adresa SUA în legătură cu capturarea lui Maduro, oficialii americani au rămas în privat optimiști că ea va colabora cu Statele Unite.

Duminică seara, Rodríguez a adoptat deja un ton mai moderat, solicitând „cooperarea” cu SUA. Rodríguez a declarat că Venezuela va „acorda prioritate” evoluției către „relații internaționale echilibrate și respectuoase” cu SUA și cu regiunea.

Cine este judecătorul care se ocupă de cazul lui Maduro

Cazul împotriva lui Nicolás Maduro a fost atribuit judecătorului federal Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, care a fost nominalizat și confirmat de președintele Bill Clinton în 1998.

Hellerstein, judecător senior din 2011 în Districtul Sudic al New Yorkului, a prezidat cazuri legate de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, precum și alte cazuri legate de terorism și securitate națională.

În vara acestui an, fostul general și șef al serviciilor secrete venezuelene Hugo Carvajal Barrios a pledat vinovat în fața lui Hellerstein pentru acuzații legate de narcoterorism și trafic de droguri.

În 2025, s-a opus argumentului administrației Trump care justifica expulzările migranților, prin invocarea Alien Enemies Act, o lege controversată din 1798.

Hellerstein a considerat aplicarea acesteia drept neconstituțională, argumentând că legea era destinată războaielor sau invaziilor, nu cazurilor care implicau refugiați sau infracțiuni ale organizațiilor criminale.

Drumul lui Hellerstein s-a intersectat și în mod direct cu cel al lui Donald Trump.

Cu câțiva ani în urmă, în cazul Stormy Daniels, Hellerstein a respins încercările lui Trump de a transfera cazul de la New York la o instanță federală.

Plățile către vedeta porno Stormy Daniels erau „o chestiune pur personală a președintelui – o acoperire a unui incident jenant”, a scris Hellerstein.

Chestiunea „nu are nicio legătură cu îndatoririle oficiale ale președintelui. Ele nu reflectă în niciun fel responsabilitățile oficiale ale președintelui”, a spus atunci Hellerstein.

Cu elicopterul spre tribunalul din New York

O coloană oficială care îl transporta pe Nicolás Maduro a părăsit Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, New York, unde acesta a fost reținut în ultimele două zile sub acuzația de trafic de droguri și arme.

În imaginile filmate, Maduro a fost văzut coborând dintr-un vehicul blindat care făcea parte din coloana oficială. El purta o salopetă de culoare bej.

Maduro a fost transportat cu un elicopter până la tribunalul din New York, unde va participa la primele audieri.

Liderul venezuelean Nicolas Maduro urmează să apară în fața curții federale din Manhattan pentru a răspunde acuzațiilor de narcoterorism, la câteva zile după ce a fost capturat de armata americană.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost închiși în Brooklyn după ce forțele americane i-au capturat la Caracas într-un raid surpriză în weekend.

Cei doi urmează să se prezinte la audierea programată pentru ora locală 12:00 p.m. (19.00, ora României) în fața judecătorului federal Alvin K. Hellerstein. Nu este clar dacă au angajat avocați sau dacă vor pleda vinovați, scrie Reuters.

Procurorii susțin că Maduro a coordonat personal o rețea de trafic de cocaină

Procurorii spun că Maduro este liderul unui cartel format din oficiali politici și militari venezueleni care au conspirat timp de decenii cu traficanții de droguri și organizațiile teroriste pentru a inunda SUA cu mii de tone de cocaină.

Maduro a fost pus sub acuzare pentru prima dată în 2020, în cadrul unui proces privind traficul de droguri intentat împotriva oficialilor venezueleni și a gherilelor columbiene.

Într-un nou act de acuzare dezvăluit sâmbătă, procurorii susțin că Maduro a supravegheat personal o rețea de trafic de cocaină sponsorizată de stat, care a colaborat cu unele dintre cele mai violente și prolifice carteluri de traficanți de droguri din lume, inclusiv organizațiile mexicane Sinaloa și Zetas, grupul paramilitar columbian FARC și organizația venezueleană Tren de Aragua.

„În calitate de președinte al Venezuelei și acum conducător de facto, Maduro permite corupției alimentate de cocaină să înflorească în beneficiul său, al membrilor regimului său și al membrilor familiei sale”, spune actul de acuzare depus de procurorii de la Parchetul Federal din Districtul Sud al New Yorkului.

Zeci de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare

Maduro este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Dacă va fi condamnat, el riscă între zeci de ani și închisoare pe viață pentru fiecare cap de acuzare.

Procurorii afirmă că Maduro a fost implicat în traficul de droguri încă de la alegerea sa în Adunarea Națională a Venezuelei în 2000, pe durata mandatului său de ministru de externe între 2006 și 2013 și de la numirea sa ca succesor al fostului președinte Hugo Chavez, în 2013.

Actul de acuzare afirmă că, în timpul mandatului de ministru de externe, Maduro a vândut pașapoarte diplomatice unor traficanți de droguri cunoscuți și a aranjat personal acoperirea diplomatică pentru zborurile care transportau veniturile din droguri din Mexic în Venezuela.

Procurorii susțin că, între 2004 și 2015, Maduro și soția sa au folosit organizații criminale finanțate de stat pentru a trafica cocaina confiscată de autoritățile venezuelene și au ordonat răpiri, bătăi și crime pentru a-și proteja operațiunile și pentru a colecta datorii.

Procurorii susțin că, în calitate de președinte, Maduro a dirijat rutele de trafic de cocaină, a folosit armata pentru a proteja transporturile, a adăpostit grupuri violente de traficanți și a folosit facilitățile prezidențiale pentru a transporta droguri.

Actul de acuzare citează un exemplu din lunile care au urmat după învestirea lui Maduro în aprilie 2013, când acesta ar fi ordonat compliciilor săi de rang înalt să găsească o nouă rută de contrabandă pentru a o înlocui pe cea descoperită de autoritățile franceze.

Maduro a autorizat, de asemenea, arestarea unor oficiali militari de rang inferior pentru a arunca vina pe aceștia, susțin procurorii.