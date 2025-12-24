VIDEO: Imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Dosar penal deschis de polițiști

Urmările incidentului de la hotelul Hilton din Sibiu Foto: Ora de Sibiu

Șase persoane au ajuns, marți, 23 decembrie, la spital, după ce tavanul care acoperea piscina hotelului Hilton din Sibiu s-a prăbușit.

Imagini cu urmările incidentului din Sibiu au apărut în presa locală. În imaginile publicate de Ora de Sibiu se văd bucăți mari din tavanul de rigips prăbușite peste piscină. Sunt inclusiv bucăți metalice.

„Incredibil”, se aude pe filmare vocea unui bărbat care se uită la urmările incidentului.

În momentul incidentului, opt persoane se aflau în zona piscinei. Șase persoane, doi adulți și patru copii cu vârste între 3 și 7 ani, au fost transportate apoi la spital pentru îngrijiri medicale, a spus, marți, purtătorul de cuvânt al Poliției Sibiu, Isabela Brad.

Totodată, Poliția Sibiu a deschis un dosar penal „in rem” sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, pentru a stabili modul în care a avut loc incidentul.