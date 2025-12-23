Sari direct la conținut
Tavan prăbușit peste piscina hotelului Hilton din Sibiu. Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături. A fost declanșat Planul roşu de intervenţie

ISU, Foto: Inquam Photos / George Călin
ISU Sibiu a declanşat, marţi, Planul roşu de intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton s-a prăbuşit. Cel puțin opt persoane, dintre care trei copii, au fost scoase din piscină, potrivit Digi24.

Autoritățile au anunțat că intervin la un hotel de la ieșirea din municipiul Sibiu pentru a scoate de sub dărâmături mai multe persoane care se aflau în piscina hotelului. 

Din primele informații, nu se cunoaște motivul pentru care a avut loc incidentul și nici dacă mai sunt și alte persoane care au fost prinse în piscină, potrivit purtătoarei de cuvânt a ISU Sibiu Andreea Ștefan. 

„Opt persoane au fost evacuate și se află în analiză medicală la postul medical avansat care a fost operaționalizat la locul intervenției. Urmează să fie duse la spital cel puțin două dintre ele, dar s-ar putea să fie transportate chiar mai multe. Misiunea este în dinamică. Nu știm cu certitudine numărul persoanelor care ar putea fi surprinse sub dărâmături”, a declarat Ștefan la Digi24.

La fața locului intervin două ambulanţe SMURD, patru ambulanţe, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de descarcerare, trei autospeciale de stingere şi două autospeciale de primă intervenţie şi comanda. Urmează să intervină și un echipaj de scafandri, care să caute persoanele în piscină.

