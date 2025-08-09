VIDEO Imagini de la locul unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit azi, la Arad

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit azi, la Arad. Foto Aradon.ro

Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea în curtea Astra Vagoane din Arad. Imagini de la locul accidentului aviatic au fost publicate de presa locală.

Doi bărbați și-au pierdut viața în accidentul aviatic de astăzi, 9 august, au transmis reprezentanții ISU pentru HotNews.ro. Nu există și alte victime.

La fața locului au intervenit trei echipaje ale ambulanței și unul al celor de la SMURD.

Imagini de la locul accidentului au fost publicate pe pagina de Facebook a TV Arad.

Sursa foto principală: Aradon.ro.