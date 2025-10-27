VIDEO. Imagini de la o operațiune de salvare a unui turist căzut pe un versant din Munții Făgăraș. Alți doi au suferit „leziuni incompatibile cu viața”

Salvatorii montani sibieni au reușit să salveze o persoană care a alunecat zilele trecute pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului, din Munții Făgăraș. Două persoane însă și-au pierdut viața. Zona este acoperită de zăpadă.

Un incident mortal a avut loc sâmbătă în Munții Făgăraș. „Trei persoane au alunecat de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului. Una dintre acestea a reușit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă, suferind leziuni incompatibile cu viața”, informează Serviciul Salvamont Sibiu.

Cu ajutorul unui salvator montan, persoana aflată în viață a fost recuperată de către elicopterul SMURD și transportată în siguranță la Bâlea Lac.

La locul accidentului a coborât un salvator montan care a constatat decesul celorlalte două persoane. Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate sâmbătă prin ridicarea cu elicopterul, ci abia duminică.

Potrivit primelor informații prezentate de salvamontiști, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă.