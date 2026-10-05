VIDEO Imagini de la operațiunea de salvare a marinarilor de pe nava lovită de o dronă în Marea Neagră 

Doi marinari au murit, iar 11 au fost salvați după ce nava turcească Royad Mammadov a fost lovită de o dronă în largul Mării Negre, aproape de platforma OMV Petrom Pescăruș. Ministerul Afacerilor Interne a publicat fotografii și filmări din timpul operațiunii de salvare.

„Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat, prin troliere, persoanele rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență. Misiunea este în dinamică, navele Gărzii de Coastă și elicopterul Inspectoratului General de Aviație desfășurând activități specifice”, a anunțat MAI.

Nava, scufundată după ce a fost lovită de o dronă

Luni, în jurul orei 11:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați că la bordul unei nave comerciale, care transporta cereale, s-a produs un incendiu.

Incidentul a fost raportat în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de țărm, în timp ce Garda de Coastă a indicat o poziționare la circa 9 mile marine sud-est de Platforma Pescăruș. Este vorba despre nava turcească Royad Mammadov, care a fost lovită de o dronă.

Centrul Maritim de Coordonare Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a echipajului de la bordul navei. Inițial, 13 membri ai echipajului au fost dați dispăruți. 11 dintre ei au fost salvați de echipajele de salvare, în timp ce doi dintre aceștia au fost găsiți decedați.