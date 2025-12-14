VIDEO Imagini dramatice de la atacul mortal din Sydney. Momentul în care un bărbat îl confruntă pe unul dintre atacatori și îl dezarmează

Momentul în care un bărbat îl confruntă pe unul dintre atacatori și îl dezarmează. Sursa foto: captură video, Instagram

Mai mulți indivizi înarmați au deschis focul, duminică, pe plajă Bondi din Sydney, ucigând zece persoane și rănind 12 rănite. Mai multe imagini de la locul atacului au fost publicate pe rețelele de socializare, inclusiv un clip care arată cum un bărbat îl dezarmează pe unul dintre atacatori.

Atenție! Articolul conține informații și imagini care vă poate afecta emoțional!

Un clip de la locul atacului, publicat pe Instagram, arăta un bărbat îmbrăcat într-o cămașă neagră trăgând cu o armă de calibru mare înainte de a fi imobilizat de un bărbat în tricou alb care i-a smuls arma.

Imaginile cu bărbatul care sare și îl dezarmează pe atacator au devenit virale și pe X. Mai mulți internauți laudă curajul acestuia și îl numesc erou.

Alte imagini de pe plaja din Sydney arată cum oamenii primesc îngrijiri medicale după atacul mortal, iar zona este ocupată de forțele de ordine.

Poliția din New South Wales a declarat că două persoane au fost arestate, iar ABC a relatat că unul dintre cei cel puțin doi atacatori se numără printre cei uciși.