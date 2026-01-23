VIDEO Imagini NO COMMENT: Paradă de roboți pe străzile din Davos la Forumul Economic Mondial 2026

Străzile din Davos s-au transformat într-un spectacol tehnologic după ce mai mulți roboți umanozi au defilat printre trecători în timpul Forumului Economic Mondial, potrivit EuroNews.com.

Parada este un preambul pentru Davos Tech Summit, un eveniment nou ce va avea loc în premieră în iulie 2026. Sub titlul „Touching Intelligence”, summitul din vară va reuni experți și politicieni pentru a analiza cum pot roboții avansați să interacționeze mai bine cu oamenii în viața de zi cu zi.

Organizatorii au conceput defilarea roboților ca pe o demonstrație menită să capteze atenția asupra importanței roboticii fizice în anul 2026, în timp ce, la doar câțiva pași distanță, liderii mondiali analizau în cadrul conferinței modul în care aceste mașinării inteligente vor redefini piața muncii și viața de zi cu zi în următorii ani

Roboții au fost produși de companii de top precum Unitree, UBTECH și startup-ul EngineAI. La summitul din iulie, aceste companii vor prezenta roboți de ultimă generație, vor organiza competiții de programare și vor dezbate cu politicienii regulile necesare pentru integrarea acestor mașinării în societate.