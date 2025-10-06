VIDEO Imagini spectaculoase cu troienele de zăpadă de pe Transalpina. Traficul rămâne închis

Imagine cu zăpada de pe Transalpina. Foto: Captură video

Stratul de zăpadă măsoară 40 de centimetri pe Transalpina, cea mai cunoscută șosea montană din România, iar traficul rămâne închis circulației, anunță luni Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

„DN 67C, Transalpina, rămâne închis. Având în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, anunță DRPD Craiova.

Imagini cu zăpada și utilajele care intervin pentru curățarea drumului au fost publicate de DRDP Craiova.

Meteorologii anunţă vreme rece, ploi importante cantitativ şi ninsori în zonele montane înalte, până joi, iar în următoarele două zile pentru mai multe zone ale ţării au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu.

În judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa este cod roşu de ploi până pe 8 octombrie, ora 23:00.