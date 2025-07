VIDEO Imagini spectaculoase de la erupția vulcanică din Islanda, a noua în zonă în aproximativ un an și jumătate

Un vulcan a erupt miercuri în peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei, au anunțat autoritățile meteorologice. Este a noua erupție care are loc în regiune începând din finalul anului 2023, relatează AFP.

Transmisiunile video au arătat lavă țâșnind dintr-o fisură din pământ, iar Oficiul meteorologic islandez a precizat că fenomenul a început la ora locală 4 (7:00 dimineața, ora României).

În cursul zilei, agenția meteo islandeză a relatat că fisura avea o lungime estimată de 2,4 kilometri și că o a doua fisură, lungă de aproximativ 500 de metri, s-a deschis în apropiere.

Drone footage captured a spectacular view of lava spewing during a volcanic eruption in southwestern Iceland on Wednesday, prompting the evacuation of local residents and the internationally known Blue Lagoon geothermal spa.



Read more: https://t.co/YOGKIpBm4N pic.twitter.com/mn2gbSIX37 — ABC News (@ABC) July 16, 2025

Din cauza nivelurilor ridicate de poluare cu gaze, locuitorilor li s-a recomandat să rămână în case.

Postul de televiziune RUV a relatat că satul pescăresc Grindavik a fost evacuat, la fel cum s-a întâmplat și cu Laguna Albastră, o destinație turistică famioasă a Islandei.

A volcano erupted in southwest Iceland belching smoke and flows of glowing hot yellow and orange lava, the latest in a series of outbreaks near the capital in recent years https://t.co/nFyQXQzRfp pic.twitter.com/z9VekN30cq — Reuters (@Reuters) July 16, 2025

Comisarul de poliție Margret Kristin Palsdottir a declarat că evacuarea celor aproximativ 100 de persoane care locuiau în sat a decurs fără probleme. Unor turiști le-a fost interzis accesul în zonă.

„Desigur, înțelegem că acesta este un eveniment fascinant, mai ales pentru turiștii care nu sunt la fel de obișnuiți cu el ca noi”, a spus Palsdottir.

Geofizicianul Benedikt Ofeigsson a declarat pentru RUV că erupția nu a părut la fel de mare comparativ cu cele anterioare și că a avut loc într-o locație optimă, deoarece nu a fost în apropierea niciunei infrastructuri.

🌋WAKING UP: One of Iceland's most active volcanoes erupted Wednesday, prompting the evacuation one of the county's most popular tourist attractions.https://t.co/lNnD6QCYxo pic.twitter.com/DI6IzWpMCq — FOX Weather (@foxweather) July 16, 2025

A noua erupție vulcanică în circa un an și jumătate

Ultima erupție din zonă avusese loc în aprilie, iar o evaluare publicată chiar marți estima că următoarea erupție se va produce abia în toamnă.

Când prima erupție vulcanică a lovit zona la sfârșitul anului 2023, cei mai mulți dintre cei 4.000 de locuitori din Grindavik au fost evacuați.

De atunci, aproape toate casele au fost vândute statului, iar majoritatea localnicilor au plecat.

Vulcanii de pe peninsula Reykjanes nu mai erupeseră de opt secole când, în martie 2021, a început o perioadă de activitate seismică intensificată.

Vulcanologii au avertizat în ultimii ani că activitatea vulcanică din regiune a intrat într-o nouă eră.

Potrivit RUV, se crede că erupția de miercuri nu va afecta zborurile internaționale.

În 2010, o erupție vulcanică dintr-o altă zonă a Islandei a provocat haos în transportul mondial în 2010, când cenușa deversată în atmosferă a dus la închiderea spațiului aerian în Europa.

Islanda găzduiește 33 de sisteme vulcanice active, mai multe decât orice altă țară europeană.