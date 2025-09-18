VIDEO Imagini spectaculoase de pe plaja Tuzla, unde sub plajă e forat un tunel prin care vor veni gazele din zăcământul Neptun Deep

OMV Petrom și Romgaz, companiile care dezvoltă proiectul de gaze offshore Neptun Deep, au început forajul unui microtunel pe sub plaja Tuzla, unde va fi montată conducta care va aduce gaze la țărm. Forajul se realizează cu ajutorul unei freze cu laser, fără a fi afectate plaja și faleza.

Potrivit reprezentanților OMV Petrom, microtunelul care se va realiza fără săpături pe plaja Tuzla are 890 de metri și are un punct fix de intrare pe uscat și unul de ieșire pe mare. El este operat de la suprafață și forează cu o acuratețe de ordinul centimetrilor, folosind o tehnologie laser avansată.

Dezvoltat de OMV Petrom (operator) și Romgaz, Neptun Deep este cel mai mare zăcământ de gaze naturale offshore descoperit în UE.

Rezervele estimate în Neptun Deep sunt de zece ori mai mari decât producția curentă anuală a României

Rezervele estimate de gaze ale Neptun Deep sunt evaluate la 100 de miliarde de metri cubi. Spre comparație, România produce în prezent circa 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an.

Neptun Deep va contribui la producția de gaze a României cu circa 8 miliarde de metri cubi anual, odată atins platoul de producție.

Prin urmare, producția anuală de gaze a țării se va dubla, după ce zăcământul Neptun Deep va ajunge să fie exploatat la capacitate maximă.

Perimetrul este situat la 160 de km în largul Mării Negre, în dreptul localității Tuzla.

Forajul primei sonde pentru dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor a început primăvara trcută. Proiectul avansează conform planului, cu prima producție estimată pentru 2027.

Prima sondă a fost forată pe zăcământul Pelican Sud situat în ape cu adâncime de circa 120 de metri, rezervorul de gaze fiind situat la circa 2.000 de metri sub fundul mării. Până la finalul anului 2026 vor fi forate 10 astfel de sonde.

Sondele și zăcămintele de gaze din Neptun Deep vor fi operate de la distanță

Forajul va fi realizat cu unitatea mobilă de foraj Transocean Barents, contractată special pentru proiect.

Infrastructura necesară pentru dezvoltarea celor două zăcăminte include trei sisteme submarine de producție, unul pentru Pelican Sud și două pentru Domino, rețeaua de conducte colectoare asociate, o platformă offshore de gaze naturale situată la mică adâncime, conducta principală de gaze naturale până la țărm, la Tuzla și o stație de măsurare a gazelor naturale.

Platforma offshore își generează propria energie electrică, iar sondele și zăcămintele de gaze din Neptun Deep vor fi operate de la distanță.