VIDEO Imagini virale cu Trump care se străduiește să rămână cu ochii deschiși la o conferință din Biroul Oval

Imagini care îl surprind pe președintele american Donald Trump cu ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, relatează CNN.

Trump a participat joi la un anunţ oficial de reducere a preţurilor la medicamentele populare pentru slăbit, vorbind din spatele biroului Resolute alături de alţi oficiali. Este vorba despre aceeași conferință la care un director executiv dintr-o companie farmaceutică a leșinat în Biroul Oval.

În anumite momente, Trump părea să aibă ochii închişi, iar în altele părea să se străduiască să îi ţină deschişi. La un moment dat, s-a frecat la ochi.

Imaginile au stârnit critici rapide din partea adversarilor politici ai lui Trump. Biroul de presă al guvernatorului Californiei, democratul Gavin Newsom, unul dintre principalii adversari ai preşedintelui, a distribuit imaginile de la eveniment şi a scris: „Somnorosul Don s-a întors”.

Reacția Casei Albe

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat pentru CNN că „preşedintele nu dormea”.

„De fapt, el a vorbit pe tot parcursul evenimentului şi a răspuns la multe întrebări ale presei în timpul acestui anunţ, care reprezintă o reducere istorică a preţurilor pentru americani la două medicamente ce îi ajută pe americanii care se luptă cu diabetul, bolile de inimă, obezitatea şi alte afecţiuni (…)”, a declarat oficialul Casei Albe.

DOZY DON IS BACK! pic.twitter.com/TQHaMi9YaF — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 7, 2025

Trump apare regulat în public şi participă la sesiuni lungi de întrebări şi răspunsuri cu reporterii. Asistenţii şi membrii cabinetului îi laudă în mod obişnuit rezistenţa şi descriu cum primesc telefoane sau mesaje de la el la orice oră.

Cu o zi înainte de evenimentul de joi, Trump a călătorit la Miami pentru a ţine un discurs economic care a durat mai mult de o oră. De asemenea, la sfârşitul lunii trecute, el a făcut un turneu în trei ţări din Asia.

Chiar și așa, întrebările despre starea de sănătate a lui Trump, 79 de ani, au persistat de când a preluat funcţia, fiind cel mai în vârstă om care a fost vreodată învestit în această funcţie. Preşedintele a declarat luna trecută că a fost supus unui examen RMN în timpul unui control medical la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed, fără a preciza motivul.